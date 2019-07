Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a anunțat, vineri, ca l-a destituit pe inspectorul-șef al Inspectoratului Județean de Poliție Olt, Cristian Voiculescu, imputernicit in aceasta funcție. Decizia a fost luata in urma neregulilor din cauza fetei ucise in Caracal, transmite Mediafax. sursa foto:…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a anunțat, vineri, ca l-a destituit din funcție pe inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Olt, Cristian Voiculescu, care era imputernicit pe aceasta poziție, in urma neregulilor din cazul fetei ucise in Caracal, transmite Mediafax.-…

- Inainte de a fi ucisa de presupusul criminal din Caracal, Alexandra Maceșanu a facut o observație inteligenta și a sperat cu disperare ca va putea fi salvata. Totul a fost, insa, in zadar.

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a participat miercuri, la o ședința a noului ministru al Afacerilor Interne, Nicolae Moga, cu șefii de arme din instituție, acesta precizand la ieșire ca nu ii este frica ca ar putea fi schimbat din funcție, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan…

- Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca a dispus o ancheta la Inspectoratul de Poliție Timiș deoarece, potrivit acestuia, misiunea polițiștilor ... The post Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, a dispus ancheta la IPJ Timiș: Acțiunea polițiștilor a fost deficitara și defectuoasa appeared first…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat ca operatiunea de capturare a lui Ionel Marcel Lepa, barbatul cautat pentru talharie, care l-a ucis pe politistul Cristian Amariei este meritul colegilor sai.

- Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, declarații privind extradarea lui Radu Mazare."Extradatul este in custodia poliției, astazi va ajunge. A fost preluat de poliție", a declarat Ioan Buda, in urma cu puțin timp. Radu Ștefan Mazare este in custodia Poliției Romane, anunța reprezentanții…