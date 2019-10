Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila a fost depusa. Exista in acest moment, cel putin pe hartie, o majoritate pentru a darama Guvernul. Ce lipseste, insa, este o majoritate clara care sa si guverneze apoi. Este nevoie de un numar de 233 de parlamentari care sa voteze motiunea de cenzura…

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…

- Liberalii au ezitat, marti, dupa sedinta conducerii partidului, sa precizeze ora la care vor depune motiunea de cenzura. Opozitia se asteapta ca PSD sa incerce sa saboteze demersul, prin stabilirea zilei de vot in week-end, in speranta ca alesii nu vor veni la munca. PNL se teme ca, daca depune motiunea…

- Parlamentarii liberali vor sa depuna marti motiunea contra guvernului Viorica Dancila, a declarat Ludovic Orban, liderul PNL spunand ca documentul va fi sustinut de peste 237 de semnaturi. Pentru ca guvernul sa fie dat jos, este nevoie de 233 de...

- ”Am stabilt calendarul de discutii. Pentru ca aceasta motiune de cenzura sa aiba sanse de succes, in afara de parlamentarii PNL, avem nevoie de sustinerea a inca sase formatiuni politice sau grupuri parlamentare. Exista un proiect de text al motiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmeaza…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Premierul Viorica Dancila nu crede ca o moțiune de cenzura va trece de votul Parlamentului, spunand ca in Legislativ sunt "oameni de buna credința" care vad ca nu exista alta alternativa. Aceasta a spus ca in cazul in care Guvernul va cadea, PSD se va "bate" din opoziție, relateaza Mediafax.

- PNL a decis sa depuna o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila, a anuntat, luni, liderul partidului, Ludovic Orban. „PNL a luat astazi in dezbatere situatia politica si a luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura, cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea…