- Toyota a adus la Salonul Internațional de Automobile București (SIAB) o premiera pentru piața din Romania: primul model de serie din lume alimentat cu hidrogen prin tehnologia revoluționara Toyota Fuel Cell System.

- Președintele CJ Vrancea a vizitat in aceasta seara Salonul Internațional de Automobile București, urcandu-se la volanul mai multor mașini. Cum baronul circula cu o mașina pe care nu o are trecuta in declarația de avere, ci ”aparține unui prieten”, ne intrebam daca prietenii lui Oprișan nu vor sa puna…

- Toyota Mirai, prima masina de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen de la producatorul care a lansat in 1997 hibrida Prius. Si, asa cum poti sa vezi, niponii au mizat pe un design destul de futurist pentru berlina cu patru usi care scoate doar vapori de apa pe teava de esapament. Un design…

- Compania Audi este la fel prezenta la Salonul International de Automobile Bucuresti si in caz ca doriti sa veniti aici pana la 1 aprilie va spunem ca veti avea ce vedea. Printre multitudinea de modele de serie, germanii au adus in capitala Romaniei si conceptul primului sau SUV electric care apare deja…

- Un alt constructor de automobile parte a BMW Group, compania Rolls-Royce, a adus la Salonul International de Automobile Bucuresti noul Phantom! Sedanul de lux a stat o vreme acoperit cu un cearsaf, insa la momentul potrivit a fost dat la o parte pentru a fi aratat in toata splendoarea.

- Producatorul nipon Toyota va expune la SIAB 2018 primul sau model de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen, denumit Mirai, scrie Promotor, care dezvaluie din caracteristicile acestui autovehicul al viitorului.

- Cele mai noi automobile produse de marcile concernului german BMW Group nu au putut lipsi de la Salonul International de Automobile Bucuresti. Standul BMW a fost si cel mai mare, plin de SUV-uri si desigur de modele M!

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local vine la Salonul Internațional de Automobile București 2018 cu mașini prezentate in premiera naționala, oferte promoționale, opțiuni de rezervare a unor modele mult așteptate, dar și prezențe inedite precum trofeul UEFA care urmeaza a fi oferit caștigatoarei…

- Standul Toyota de la Salonul International de Automobile Bucuresti este adevarat ca este mai discret decat cel al companiei Ford, insa si aici pot fi gasite automobile interesante de explorat. Cele mai multe dintre ele sunt hibride.

- Cea de-a treia generație Volkswagen Touareg a fost dezvaluita, iar publicul poate vedea mașina, in premiera, concomitent, la Salonul Auto de la Beijing și la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), aceasta fiind una dintre marile premiere ale evenimentului din Romania. Mașina va fi incepe…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Noul Rolls-Royce Phantom debuteaza la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Șofer prins in trafic cu mașina neinmatriculata, radiada și fara permis! S-a intamplat astazi in localitatea Harman din Brașov, acolo unde polițiștii de la ”Rutiera” au prins un barbat de 44 de ani la volanul mașinii. Mai mult, acesta a prezentat agenților un buletin de ”nascut viu”. Individul care…

- Masca Faraonului Tutankhamon expusa la Biblioteca Nationala Masca mortuara a Faraonului Tutankhamon. Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Tut_Mask_front_and_back.jpg. Una dintre cele mai importante expozitii organizate vreodata în România…

- Romania a fost tara invitata de onoare a unuia dintre cele mai importante targuri de carte din lume, "Leipziger Buchmesse" - Targul de carte de la Leipzig, care a avut loc in perioada 15-18 martie. "Zoom in Romania" este motto-ul sub care, la standul Romaniei, dar si in alte locatii cunoscute…

- Cristi Chivu este un sustinator al lui Ionut Lupescu in lupta pentru postul de presedinte FRF, functie detinuta in prezent de Razvan Burleanu. Alegerile pentru sefia forului de la "Casa Fotbalului" vor fi la data de 18 aprilie. Fostul capitan al echipei nationalei, prezent alaturi de "Kaiser"…

- La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, SIAB iși va aștepta vizitatorii in noile spații expoziționale de la Romexpo intre 23 martie și 1 aprilie 2018. Considerat o emblema al industriei auto din Romania, evenimentul nu pare insa suficient de atractiv pentru toți expozanții invitați.

- Aceasta masina se bazeaza tehnic pe noul KIA Stinger recent lansat si in Romania. Diferenta dintre un Genesis G70 si un Stinger este ca modelul G70 devine o masina cu pretentii premium de unde si linia optica asemanatoare cu cea a versiunii de top Genesis. …

- Dupa ani in care au dat tonul in piata, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare. Mai mult, persoanele fizice vor avea voie să achiziţioneze…

- Scandal imens in direct la Romania TV cu jurnalistul Malin Bot in prim-plan. A fost un circ intreg. Jurnalistul a fost sunat pentru a vorbi despre scandalul din trafic la care a fost parte in urma cu cateva zile. Malin Bot a lansat acuzatii grave si i-a transmis un esaj uluitor lui Sebastian Ghita.Mai…

- Este vorba de modelul SantaFe care in versiunea 2018 este echipata cu o motorizarea diesel CRDI de 200 CP. Acest motor se regaseste si pe gama KIA Stinger si KIA Sorento care se vinde si in Romania. Exact in acest timp VW si Audi renunta complet la motorizarile…

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- Caine cu atitudine. Un patruped lasat incuiat in mașina de stapan a apasat cu labuțele pe claxon minute in șir, scrie realitatea.net.Totul s-a intamplat in parcarea unui supermaket din Focșani, Romania, iar inregistarea a devenit virala pe Facebook, unde a adunat aproape 100.

- Noul SEAT Ibiza poate fi comandat acum intr-o versiune TGI! Acest lucru nu inseamna altceva decat prezenta unui motor care poate fi alimentat cu un carburant alternativ benzinei si este vorba despre gazul natural comprimat (CNG)!

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Statul ofera pana la 10.000 de euro celor care vor sa isi schimbe masina in acest an, insa pentru a primi acesti bani, trebuie intrunite anumite conditii. Și in acest an, programele Rabla și Rabla Plus dau posibilitatea persoanelor fizice care vor sa-și schimbe mașina sa solicite fonduri pentru inlocuirea…

- Cei doi soti - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Malta, din districtul Mriehel, a adaugat politia. Drumul, care duce spre orasul Rabat, din centrul insulei, a fost inchis dupa accident. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul auto organizat in Romania, reapare, dupa 11 ani de la ultima editie, in peisajul manifestarilor expozitionale. Evenimentul auto va avea loc intre 23 martie și 1 aprilie, la Romexpo.

- In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat un cetatean roman pentru efectuarea formalitatilor necesare de trecerii frontierei pentru a intra in Romania. Tanarul in varsta de 25 de ani, conducea un autoturism marca BMW X5, inmatriculat in Republica Moldova.

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- Unii vin din timpul nopții ca sa fie primii atunci cand iși incep programul funcționarii Direcției de Permise și Inmatriculari din București, un serviciu public comunitar platit din banii noștri ca sa ne rezolve problemele și nu ca sa ne creeze unele și mai mari. Daca in cazul celor care iși schimba…

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Un oficial al statului vecin a fost implicat, joi, intr-un accident rutier, la Adunatii Copaceni, in Giurgiu, in urma caruia a avut nevoie de ingrijiri medicale. Consulul onorific al Bulgariei in Romania a ajuns pe mana medicilor bucuresteni, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in afara carosabilului,…

- Reduceri eMAG la electrocasnice Arctic. Daca doriți sa va reutilați gospodaria, electrocasnicele produse de Arctic, la Gaești, ofera atât durabilitate, cât și un preț foarte avantajos. În acest articol gasiți cele mai bune oferte de la eMAG. Înființata în urma…

- La Casa de Cultura "Geo Bogza" a avut loc sambata vernisajul celei de-a II-a ediții a Salonului Internațional de Fotografie, eveniment organizat de tanarul campinean Razvan Baleanu. 562 de artiști fotografi din 62 de țari s-au inscris la International Exhibition of Photography Campina - Romania 2017, fiind…

- Alerta in județul Hunedoara, unde pompierii au fost mobilizați sa salveze trei oameni dintr-o mașina cazuta in raul Jiu, in apropiere de Uricani. Doar una dintre persoane au reușit sa se salveze. Mașina in care se aflau trei persoane a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la aproape 20 de metri in raul…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, informeaza Romania TV. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut controla masina. Citeste si Accident GRAV in zona Sema Parc din Capitala. Trei persoane au ajuns la SPITAL A rupt un gard…

- Un tanar de 19 ani a intrat in plin cu masina in prietenii lui. Pentru unul dintre aceștia, medicii nu au mai putut face nimic, iar cel de-al doilea a fost transportat in stare grava la spital. Baiatul s-a urcat beat la volan si se indrepta spre barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat apoi…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Automobilele alimentate cu lumina solara au fost un vis pe care multi il credeau imposibil de realizat. Dar inventatorii din spatele Lightyear One au facut exceptie de la aceasta, anuntand ca in 2019 vom avea prima masina de acest fel.

- Descoperire macabra in fata Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj Napoca. Un celebru academician, membru al Academiei Romane, a fost gasit mort, intr-o pozitie nefireasca. Prof. univ. dr Nicolae...

- Deputatul USR Cluj Adrian Dohotaru a fost implicat recent într-un incident rutier, în cartierul Manaștur.Acesta a relatat întreg evenimentul pe pagina sa de Facebook.”Am tras una din cele mai mari sperieturi din viața mea. Pedalez pe str. Câmpului…

- EXPOZITIE… Portughezii vor avea ocazia sa vada frumusetea lacaselor de cult din Romania. O fotografie din interiorul Manastirii Bujoreni a fost selectata pentru a face parte din expozitia “Fascinating Lighting” de la Lisabona, Portugalia, ce va avea loc in perioada 11-13 ianuarie. Anuntul a fost facut…

- Din 2014, Primaria Deva a achizitionat un autoturism de lux, a carei valoare a fost facuta publica, joi, pentru prima data, de primarul Florin Oancea, scrie adevarul.ro. Acesta sustine ca a masina costat 80.000 de euro, pentru ca era dotata cu scaune cu masaj. Autoturismul de lux a intrat in dotarea…

- Un traficant care tot facea drumuri intre Romania și Ucraina a cazut pana la urma in plasa polițiștilor de frontiera satmareni care au descoperit in mașina lui mii de țigarete de contrabanda. Atat marfa cat și autoturismul folosit la transport au fost confiscate. Nici nu s-au stins bine ecourile sarbatorilor,…