- Citeste si: GfK: Piata electro-IT&C a urcat cu 16% in trim. 3, la 709 mil. euro Grafic: Evolutia vanzarilor de pe principalele categorii ale pietei locale electro-IT in trim. 3 si primele trei trimestre ale anului 2017 (mil. euro) cel.ro: Doar 2-3 jucatori vor ramane pe piata electro-IT online din…

- Sennheiser, unul dintre liderii mondiali in productia de casti si echipamente audio, intentioneaza sa finalizeze constructia unei noi fabrici de productie in Romania in cursul acestui an, relateaza presa internationala de specialitate.

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Un episod de iarna severa va pune stapanire pe Romania in urmatoarele ore. Precipitatii insemnate cantitativ, mai intai ploi care apoi se vor transforma in ninsori, vant puternic si racire accentuata. Acesta este tabloul pe care il anunta meteorologii. De duminica dimineata, Baraganul se va afla sub …

- Preferam business-urile pe care le intelegem, unde fondurile sau partenerii fondurilor au experienta. Daca exista si o componenta de export, cu atat mai bine. Noi cumparam firme unde ne pricepem si unde putem dezvolta firma. Daca luam o firma care are 15 milioane de euro, fiind o companie mijlocie,…

- Programul Rabla va fi lansat astazi de Administrația Fondului pentru Mediu care a alocat pentru acest an 133 milioane de lei. Din aceasta suma, 113 milioane de lei vor ajunge la persoane fizice, diferența de 20 de milioane de lei urmând sa fie folosita de firmele care vor sa cumpere mașini noi. …

- Scopul antrenamentelor fizice este consumul de energie, insa Eco Gym, un proiect experimental de sala de fitness green a gasit o modalitate de a genera energie, potrivit World Economic Forum. Viziunea din spatele centrului de fitness situat in Rochester, New York, este reprezentata de o…

- Intreaga retea electrica europeana se confrunta cu o scadere de frecventa, aparuta inca de la jumatatea lunii ianuarie, potrivit unui comunicat de presa al ENTSO-E , Asociatia Europeana a operatorilor sistemelor de transport si sistem din 25 de state din Europa. Asociatia a ajuns chiar sa solicite…

- Intamplare nefericita pentru un sofer din Maramures care si-a rupt efectiv masina in doua dupa ce a trecut printr-o groapa care era acoperita cu apa. Imagini incredibile au fost surprinse pe DJ 186 Vadu Izei – Sacel, pe raza localitatii Barsana, scrie vasiledale.ro . Un șofer a intrat in plin intr-un…

- Grupul britanic DS Smith, cu ve­nituri de 4,9 mld. euro si 27.000 de an­gajati, furnizor de ambalaje al unor giganti precum Mondelez sau Nestle, a finalizat achizitia companiilor EcoPack si EcoPaper, intr-o tranzactie de 208 milioane de euro. Cele doua companii constituie unul…

- Multi soferi isi gasesc masina lovita in parcare, iar gasirea vinovatului poate fi extrem de dificila. In primul rand, cei pagubiți trebuie sa anunte incidentul la sediul Politiei Rutiere, in cel mult 24 de ore de la constatare. La Serviciul Rutier, proprietarul masinii va primi…

- Noul autoturism EcoSport este cel mai avansat si complex produs in Romania, iar zilnic pe poata fabricii Ford din Craiova ies 600 de autovehicule. In primele patru luni productia autovehiculului a ajuns la un total de 20.000 de unitati.

- Un angajat din fabricile de pro­du­se din tutun a castigat anul trecut in me­die un salariu de aproape 4.400 de lei, in crestere cu doar 3,4% fata de anul pre­cedent, conform calculelor ZF pe baza da­telor Institutului National de Statistica. Comparativ, salariul mediu net din eco­nomie…

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Compania Visual Fan (Allview), cea mai mare companie romaneasca prezenta la Mobile World Congress din Barcelona, are in plan sa accelereze dezvoltarea asistentului sau vocal AVI astfel incat acesta sa poate fi utilizat nu doar in limba romana, ci si in alte tari „mici si mijlocii“ care nu se afla…

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Fotocredit: Toyota Toyota a prezentat noul AYGO facelift - micul model de segment A beneficiind astfel de un refresh estetic minor, modificari la nivelul motorizarii, dar și de o paleta mai bogata de tehnologii de siguranța. Schimbarile de design nu sunt spectaculoase, japonezii preferand sa duca…

- Persoanele care au o experienta de mobilitate internationala au sanse mai ridicate de a fi angajate sau de a deveni antreprenori in comparatie cu cei fara experienta mobilitatii internationale, precum si asteptari salariale mai ridicate, pe care angajatorii ar putea fi determinati sa le satisfaca,…

- Consumul de energie electrica al Romaniei depaseste luni, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, consumul naţional era,…

- 15 masuri recomandate de specialiști, pentru a face fața frigului. ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru perioada 26 februarie – 1 martie , perioada in care temperaturile vor fi foarte scazute, ajungand chiar la -22 de grade. Potrivit unei avertizari meteorologice emise de Administratia Nationala…

- Aproape toți producatorii cunoscuți de electronice sunt din Taiwan și, deși Romania nu o recunoaște, romanii o pot vizita fara viza. Republica Chineza, Taiwan, Republica China sau China Taipei sunt denumirile folosite pentru a descrie tara insulara din Extremul Orient. Taiwan este o tara recunoscuta…

- Circulația rutiera este oprita, joi dimineața, pe DN2 (E85), din cauza unui accident in Dumbraveni, Vrancea. Doua tir-uri și o mașina s-au ciocnit la ieșire din localitate, pe drumul spre Ramnicu Sarat. Un alt accident a avut in aceasta dimineața in județul Buzau, in care au fost implicate o mașina,…

- ♦ Compania este la a doua pierdere trimestriala consecutiva ♦ Marja de profit a companiei a ajuns la 0,9%, fata de 10% in 2016 ♦ Veniturile totale au urcat cu 12% la 3 mld. lei ♦ Dupa publicarea rezultatelor, rulajul cu actiuni TEL a fost cel mai ridicat din toamna anului trecut ♦ „In…

- Barbat gasit inghețat intr-o mașina, in Vrancea. Gheorghe Pricop, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Pufești, județul Vrancea, a fost gasit mort in dimineața zilei de vineri, 16 februarie, intr-o zona impadurita de pe raza comunei comuna Paunești, una greu

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- Un roman a murit in Malta in timpul unei furtuni devastatoare. O romanca se afla, de asemenea, in stare critica. Un barbat de 38 de ani din Romania si-a pierdut viata si o femeie de 32 de ani tot din Romania a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o furgoneta Nissan care ii transporta,…

- Ponderea achizitiilor de pe mobil va ajunge si la 70% pe unele segmente, spune Mihai Patrascu. Compania Evolution Prest Systems, care administreaza evoMAG.ro, unul dintre cei mai mari zece retaileri online electro-IT din Romania, cu afaceri de 85 mil. lei in 2016 (19 mil. euro), isi va concentra…

- Maria Ghiorghiu a scris despre cutremur pe blogul sau. "Pamantul pe care se așternuse un strat consistent de zapada incepe a se cutremura tare, așa precum am vedea noi o oala pe foc, in care apa clocotește tare. Așa se cutremura și Pamantul. Dragii mei, vom auzi de un CUTREMUR…

- Deputat PNL Florica Chereches, initiator, a subliniat ca o astfel de lege este necesara in conditiile in care in toata Europa exista reglementari cu pedepse foarte mari pentru cei care nu-si curata terenurile de ambrozie, care produce alergii severe. Potrivit parlamentarului liberal, proiectul are pe…

- ♦ Reprezentantii autoritatilor, specialistii din fiscalitate si din IT ar trebui sa discute problema reglementarii tranzactiilor privind criptomonedele ♦ Deocamdata, autoritatile din Romania nu au aratat vreo intentie de a interveni in aceasta zona ♦ Castigurile din tranzactii cu…

- „Judetele cu potential sunt si cele care au o dotare a capitalului uman adecvat. Capitalul si investitiile private se duc acolo unde conditiile de evolutie economica sunt sustinute de infrastuctura materiala si mai ales umana.“ Salariul mediu net in cele mai puternice zece judete din Romania,…

- Retailerul olandezo-belgian Mega Image a ajuns in Romania la un pas de 600 de magazine dupa ce a deschis in ianuarie trei noi unitati pe pietele traditionale Bucuresti si judetul Ilfov (comuna Berceni). Astfel, lantul de supermarketuri si magazine de proximitate a ajuns sa controleze un sfert din…

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP) cere retailerilor sa isi revizuiasca preturile de la raft, dar si cele oferite producatorilor de carne. In ultima luna, preturile oferite de marile lanturi de magazine fermierilor au ajuns…

- ♦ Pentru Orange directia strategica este extinderea prezentei pe piata de servicii fixe din Romania, inclusiv prin construirea unei retele fixe proprii, sau achizitia unor jucatori mai mici. Grupul francez Orange, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de telecom din Europa, va face…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Producatorul de minereu Vast Resources, printre ai carui actionari se regasesc fonduri de investitii precum Barclays, a incheiat luna aceasta un acord de finantare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading, una dintre cele mai mari companii integrate de energie și de comercializare a marfurilor…

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- Angajarile vor continua in ritmul preconizat, dar vor fi realizate intr-o si mai mare masura de firmele mari si multinationale, afirma Eugen Schwab-Chesaru, vicepresedinte pentru Europa Centrala si de Est al companiei de consultanta si cercetare Pierre Audoin Consultants (PAC). Companiile…

- Este prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna și sunt probleme in multe zone din tara. Pe 3 drumuri nationale nu se poate circula, 50.000 de persoane din 187 de localitati nu au curent electric și toate porturile de la Marea Neagra sunt inchise.

- Vreme rea in Arges. Conform meteorologilor, din aceasta seara cu incepere de la ora 18:00 si pana maine seara la ora 20:00 o parte din Romania va fi expusa unor fenomene meteo extreme. Astfel, incepand cu aceasta seara in respectivele zone ale tarii va fi vant puternic, viscol, iar zapada va fi troienita.…

- Este stare de alertra in Bistrița-Nasaud dup ce o masina a intrat intr-un grup de elevi care mergeau la scoala, in localitatea Nepos.Potrivit primelor informații, patru dintre elevi au fost raniti. Victimele sunt conștiente iar leziunile suferite nu sunt grave.

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), o organizatie formata din zeci de asociatii, sindicate, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai univeristatilor din Romania, anunta ca va demara o campanie de scoatere la lumina a...

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- Deputatul Adrian Dohotaru, lovit in plin cu mașina de un taximetrist. Fostul membru USR a povestit pe contul de socializare cum s-a intamplat totul și cat de speriat a fost. Fostul deputat USR, acum Independent, Adrian Dohotaru s-a speriat cumplit, insa din fericire nu a fost ranit grav. “Am tras una…

- Un accident cu implicarea unui automobil cu moldoveni s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Iasi din Romania.Potrivit presei din tara vecina, masina s-a ciocnit intr-un copac dupa ce soferul a pierdut controlul volanului.

- Raportat la consumul de energie electrica necesar in Romania și la resursele de care dispune aceasta, Complexul Energetic Oltenia constituie un pilon de baza al Sistemului Electroenergetic Național, se precizeaza intr-un comunicat al CEO. In anul 2017, CE Oltenia a funcționat in medie…

- Un inginer din Bacau a inventat motorul ecologic care arde hidrogenul si elibereaza in aer oxigenul, urmand ca in scurt timp sa primeasca omologarea de la Institutul de Motoare Termice din Graz - Austria.