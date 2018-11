Prima manifestaţie a ''vestelor galbene'' la Bruxelles Circa o suta de ''veste galbene'' manifestau vineri aproape de orele pranzului la Bruxelles, prima adunare de acest fel desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. Potrivit unei purtatoare de cuvant a politiei din Bruxelles, circa 30 de persoane au fost deja arestate pe caile de acces catre locul manifestatiei, mai ales pentru ''port ilegal de arma''. Manifestatia se desfasoara in intersectia Arts-Loi, nu departe de institutiile europene si de sediul guvernului belgian. Aceasta intersectie este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

