Prima lună cu Superbebe Prima zi Bebelusul este verificat de moasa, dar si de neonatolog, daca respira normal, daca pielea nou nascutului arata bine, ii masoara greutatea, ii evalueaza reactiile reflexe etc. Daca iti doresti sa alaptezi este bine sa pui bebelusul la san inca din primele doua ore de la nastere. Aceasta hranire precoce stimuleaza colostrul (acel lapte semi-transparent, usor galbui, care precede laptele matern propriu-zis). A doua zi Stiai ca ritmul cardiac al bebelusului este de doua ori mai rapid decat al tau? Scaunele bebelusului tau sunt maro-verzui, consistente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

