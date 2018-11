Prima lovitura primita de El Chapo la tribunal! Ce decizie a luat judecatorul

Stiri pe aceeasi tema

- El Chapo si Pablo Escobar sunt cei mai periculosi traficanti din istorie. In timp ce procesul lui El Chapo a inceput la New York, americanii isi amintesc de un alt mare traficant ce a facut valuri in jurul lumii. Pablo Escobar, cel care a terorizat Columbia ani de zile si a condus un imperiu de trafic…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a declarat luni seara ca partidul pe care il conduce are sanse sa obtina un scor de 15% la alegerile europarlamentare de anul viitor, mentionand ca dupa acestea va decide daca va candida pentru functia de presedinte al Romaniei. "Eu cred ca la alegerile pentru…

- Zeci de persoane sunt intervievate de o curte federala din New York pentru alegerea juratilor care vor decide viitorul narcotraficantului mexican Joaquin 'el Chapo' Guzman Loera, care este pasibil de inchisoare pe viata, relateaza EFE. Dupa aproape doi ani de la extradarea sa in SUA, Guzman Loera,…

- Guizhou Zhicheng este pe ultima poziție in campionat, cu 21 de puncte, la 7 puncte de ultimul loc care asigura prezenta in prima liga, cu doua etape inainte de final. Dan Petrescu are un salariu uriaș in China, 5 milioane de dolari, dar a pierdut un bonus consistent: ar fi primit alte 3 milioane…

- Sears Holding a cerut luni unui tribunal din New York sa fie plasat sub protectia capitolului 11 din Legea falimentului, ceea ce pune sub semnul indoielii viitorul retailerului care a dominat odinioara piata mall-urilor din SUA, dar nu a reusit sa se adapteze la cumparaturile online, transmit BBC. Conform…

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor.

- Militarii au localizat laboratorul cu prilejul unei operatiuni desfasurate joi in satul Alcoyonqui, din cadrul municipalitatii Culiacan, capitala statului Sinaloa, in estul Mexicului."Am reusit sa securizam si sa distrugem un laborator de droguri clandestin si doua depozite subterane, cu…

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…