Prima lor vacanţă Saptamana de neuitat pentru cativa copii din Brodina, judetul Suceava. Pentru prima data in viata au vazut marea, au pasit intr-o sala de cinema, au mers la circ si la delfinariu. Vacanta de care au avut parte a fost nesperata si neasteptata. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zona de munte a judetului Suceava este inca plina de turisti, desi vacanta elevilor se apropie de sfarsit. Vremea buna, dar si zilele libere ramase pana la inceperea noului an scolar ii determina pe multi oameni sa petreaca timpul in zona de munte a judetului Suceava. Aici sunt multiple modalitati de…

- Barbatul de 50 de ani, din Targu-Jiu, dat disparut de catre familie, dupa ce a plecat de acasa pe 1 august și nu s-a mai intors, a mers luni la Poliție și a spus ca a petrecut cateva zile in Vatra Dornei, județul Suceava. „Avand in vedere plecarea voluntara de la domiciliu, la data de … Articolul Urmarit…

- Un numar de 23.400 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 270.000 lei, au fost depistate in ultimele 48 de ore la frontiera cu Ucraina, informeaza un comunicat de presa transmis joi de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate, un echipaj…

- Un numar de 23.400 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 270.000 lei, au fost depistate in ultimele 48 de ore la frontiera cu Ucraina, informeaza un comunicat de presa transmis joi de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate,…

- Politistii de frontiera au descoperit, in localitatea Brodina, judetul Suceava, patru colete cu aproximativ 100 de kilograme de pietre de chihlimbar, care urmau sa fie transportate in Ucraina. O femeie din Suceava este cercetata pentru complicitate la contrabanda in forma agravanta.

- Politistii de frontiera din Negresti Oas au observat, pe directia localitatii Bixad, judetul Satu Mare, mai multe persoane care transportau in spate colete voluminoase spre interiorul tarii. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Imediat, colegii nostri au actionat pentru retinerea…

- Polițiștii de frontiera au descoperit, in localitatea Brodina, județul Suceava, patru colete cu aproximativ 100 de kilograme de pietre de chihlimbar, care urmau sa fie transportate in Ucraina, conform Mediafax. O femeie din Suceava este cercetata pentru complicitate la contrabanda in forma…

- Medicii ieseni i-au mai administrat inca doza de ser impotriva veninului. „Pacientul in varsta de 73 de ani a fost transferat la noi de la spitalul din Suceava de catre un echipaj aero-medical SMURD, in urma unei muscaturi de vipera. Medicii suceveni ii administrasera deja o prima doza de ser antiviperin,…