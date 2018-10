Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu gaz a cetațenilor din Județul Timiș ar putea fi asigurata prin gazoductul construit pe coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria. Lucrarile pe teritoriul Județului Timiș se desfașoara intr-un ritm susținut pentru a putea fi respectat termenul de finalizare stabilit la 31 decembrie 2019.…

- Bazinul Olimpic “Gheorghe Demeca” din Baia Mare este inchis de aproape trei luni pentru reparatii. Acest lucru provoaca insa nemultumiri in mediul sportiv din oras. Reprezentanti ai LPS Baia Mare afirma ca din cauza perioadei indelungate de inactivitate “se pierd generatii de potentiali campioni”. “In…

- Anul acesta vor fi finalizate 60 de lucrari hidrotehnice in toata tara, unele dintre acestea fiind deja incepute, a declarat, vineri, la Borca, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in cadrul unei inspectii prim-ministrului Viorica Dancila la lucrarile hidro efectuate in zona. 'In prezent,…

- Dupa cativa ani de zile in care nu s-a mai lucrat deloc la soseaua de centura a municipiului Suceava, incepand de ieri, pe unul dintre tronsoanele ramase nefinalizate au aparut primele utilaje ale grupului de firme care a castigat licitatia pentru finalizarea rutei ocolitoare. Oficial, incepand de ...

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, proprietarul mai multor cladiri de birouri si rezidentiale in Bucuresti, va incepe lucrarile la Neo Mamaia, un complex de apartamente premium din zona Mamaia Nord, dupa ce a primit autorizatiile de construire.

- Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrarile de intreținere derulate in scopul imbunatațirii condițiilor de circulație pe drumul judetean 161D (DJ 172F) Nires – Unguraș – Valea Ungurașului. Lucrarile recent incheiate au vizat doua sectoare de drum, respectiv cel situat intre kilometrul 10+400 si kilometrul…

- Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban, a inceput lucrarile de pregatire a trotuarelor in vederea asfaltarii pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins intre strada Poporului si bulevardul Alexandru Lapusneanu. Operatiunea a inceput cu decopertarea asfaltului deteriorat, asa ca este nevoie…

- La prereceptia Nodului Gilau, constructorul italian Tirrena Scavi mai avea de completat niste marcaje, parapete si alte chestiuni minore, au adaugat sursele noastre. Anterior, oficialii de la Drumuri au spus pentru Economica.net ca receptia urma sa fie programata cel tarziu in octombrie. Odata cu…