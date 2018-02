Stiri pe aceeasi tema

- O locomotiva hibrid realizata in Romania a fost prezentata joi la Constanta, aceasta putand sa atinga 30 de km/ora și are o autonomie de aproximativ 8 ore. Proiectul de cercetare a costat aproximativ 3.500.000 de euro. O locomotiva hibrid realizata in Romania, prima de acest fel din țara, a fost prezentata…

- Sala Sporturilor din municipiul Targu Jiu a fost receptionata in urma cu cateva zile si urmeaza sa fie inaugurata prin organizarea Campionatului European de Box Under 22, care se va desfasura in ultima parte a lunii martie.

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania.

- In perioada 9 – 11 februarie s-a desfașurat la Sinaia „Școala politica de iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților”. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții TLDE Covasna, se menționeaza: „In cadrul Școlii de Iarna a avut loc si sedinta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca prima corveta va fi construita și dotata in maximum trei ani de la semnarea contractului. In plus, tot prin aceasta hotarare, a fost introdusa si obligativitatea modernizarii fregatelor tip T22R aflate in dotarea…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul lui Robert Cadar, sportiv din Brasov, diagnosticat cu cancer, caruia i se refuza decontarea tratamentului efectuat in Franta. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatatii.…

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie. AGERPRES: Romania are pentru…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Efectul Halep! Toate biletele pentru partida Romania - Canada s-au epuizat in timp record pentru ca in echipa urma sa joace fostul lider mondial. Dupa ce Simona a anuntat ca nu poate sa participe fiindca turneul din Australia a epuizat-o, fanii incep sa isi vanda tichetele la mica publicitate.

- Depasirea pe linie continua, cauza celor mai grave accidente de pe soselele din Romania, ar putea sa nu mai fie sanctionata de Codul Rutier. Este dorinta unui parlamentar PSD, care a si depus un proiect de lege in acest sens. Desi manevra ar urma sa fie permisa numai in anumite conditii, propunerea…

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri de 35% din suprafața corpului, in urma unei explozii produse in momentul locomotiva explozii produse in momentul in care vrut sa cupleze locotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane București Grivița.

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Potrivit…

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013. Este vorba despre zece proiecte din domeniile transport, managementul deseurilor, infrastructura de apa si prevenirea dezastrelor naturale. ”Aceste proiecte reprezinta…

- "Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta nu inseamna ca sunt de acord cu dumnealui. Nu poate sa spuna ca oamenii nu traiesc mai bine, traiesc mai bine, puterea de cumparare a crescut, salariile au crescut, nu poate sa spuna ca au scazut. Dar, pana la urma realitatea e una…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, 29 ianuarie, in cadrul audierilor de la Parlament, ca Romania si-a propus construirea unui submarin. Masura s-ar impune intrucat fortele navale romane lucreaza la un program de dezvoltare a capabilitatilor de lupta antisubmarina.

- ”Un an pierdut pentru Romania. PSD dauneaza grav romanilor” Specialiștii din cadrul Partidului Național Liberal au editat o ”carte neagra a guvernarii PSD”, intitulata ”Un an pierdut pentru Romania. PSD dauneaza grav romanilor”, care cuprinde analiza politicilor publice ale guvernarii PSD-ALDE in anul…

- Cititi mai jos cateva declaratii: "Obiectivul imediat e sa jucam un fotbal bun si sa ajungem in play-off. Speram sa mergem cat mai mult si-n Cupa Romaniei. Nu stiu pana la ce nivel voi urca in fotbalul european. Oricine viseaza sa joace in Champions League, insa eu ma bucur in acest moment de prezent.…

- Compania Softronic, singurul producator de locomotive si rame electrice din Romania, a realizat prima locomotiva dupa specificatiile clientului suedez Green Cargo. Aceasta face parte din editia „Cercul Polar” si poate rezista la temperaturi scazute de – 50 grade Celsius. Softronic a demarat in octombrie productia…

- Ponta susține ca ca trebuie construita in afara ”o soluție de ieșire din criza”, ”daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere”. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care…

- Simona Halep – Destanee Aiava, in primul tur de la Australian Open. Liderul WTA vrea titlul la Melbourne. Programul romanilor. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu SIMONA HALEP (1) – Destanee Aiava IRINA BEGU – Ekaterina Makarova (31) SORANA CIRSTEA – ?? MONICA NICULESCU – ?? MIHAELA BUZARNESCU…

- Un mare numar de cetateni de etnie roma din orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, traiesc in Norvegia. O organizatie non-guvernamentala din tara fiordurilor si-a propus sa imbunatateasca viata romilor la ei acasa.

- Lucrarea va fi executata la Santierul Naval Damen din Galati, beneficiara fiind firma CEMEX UK Marine Limited, cel mai important jucator din industria britanica a materialelor de constructii. Nava va avea 103 metri lungime si peste 7.000 de tdw.

- Inca de la inceput trebuie amintita o informatie halucinanta, care pana acum nu a intrat in atentia opiniei publice din Romania. Guvernul Ungariei, stat aliat NATO si membru UE, are, de cativa ani, un inalt reprezentant pentru autonomia teritoriala a minoritatii maghiare, functie ocupata de Katalin…

- Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat…

- Asociatia Oraselor din Romania AOR reinnoieste apelul catre toti primarii din Romania ca, indiferent de culoarea lor politica, sa si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul legii bugetului de stat pe 2018 in forma prezentata de Guvern. Analizand proiectul de lege a bugetului…

- Momente emotionante s-au derulat astazi in Gara Constanta. Doi mecanici de locomotiva au adus pentru ultima data calatori in gara din oras. Pentru ca ies la pensie, colegii nu au ratat ocazia de a le face o surpriza. Zeci de angajati s-au strans pe peron cu sampanie, cu flori, dar si cu lacrimi in ochi…

- Construita de statul roman in anul 1902, gara din satul Burdujeni este una dintre cele mai frumoase din Romania și a reprezentat un important punct feroviar de granita al Romaniei, la fosta fr...

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul unei grupari de traficanti de tigari care si-au construit propria fabrica clandestina, iar muncitorii care au acceptat sa munceasca acolo au fost sechestrati si obligati sa munceasca in conditii asemanatoare sclaviei.

- Liberalul Ovidu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputailor, s-a intalnit, in SUA, cu congresmenii si cu lideri ai unor think-tank-uri americane din domeniul securitatii, in conditiile in care Romania va investi circa 10 miliarde de euro in dotari moderne pentru Armata in urmatorii…

- Piața de retail autohtona deja freamata in așteptarea schimbarilor legislative anunțate. Conform ultimelor decizii ale Guvernului, la 1 iunie 2018, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii pentru firmele mijlocii si mari, iar de la 1 august 2018, și pentru cele mici. Pentru a veni…

- In introducerea conferinței, vicepreședintele Universitații George Washington și director al CCHS, Frank Cilluffo, i-a mulțumit ambasadorului George Cristian Maior pentru revenirea la Universitatea George Washington, unde acesta a obtinut, in 1992, titlul de Master in Drept International și Comparat.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul 2017 a fost unul complex, marcat de "convulsii sociale de amploare" și provocari care au pus sub semnul intrebarii progresele inregistrate de Romania in ceea ce privește lupta anticorupție…

- DC News va prezenta cele mai importante declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis. - Am avut romani bravi care nu ezitat sa se jertfeasca pe campurile de lupta - A fost un parcurs greoi si anevois, insa astazi vorbim de o Romania membra a NATO si UE - Determinarea si curajul…

- Trenul Unirii va duce simbolul unirii romanilor de la București la Iași pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Trenul Unirii, remorcat de o locomotiva tricolora, va pleca vineri din Bucuresti, la ora 5:50, catre Iasi si se va intoarce in aceeasi zi in Capitala, informeaza CFR Calatori. „Vineri,…

- Daca in București, Cluj sau Brașov cladirile vechi din centru sunt aproape ruine, exista un oraș in Romania unde monumentele arhitectonice au fost refacute, iar centrul istoric este extrem de curat și de frumos. Este vorba de Oradea, unde Palatul Vulturul Negru și Biserica cu Luna sunt vizitate de…

- Logica unui europarlamentar PSD ne ofera un exemplu de cum, pe baza de rationament de partid, o infrangere poate si trebuie transformata intr-o victorie guvernamentala. Si, mai ales si inainte de toate, cum un episod cel putin neplacut poate fi folosit ca arma impotriva dusmanilor tarii si al intereselor…