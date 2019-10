Prima licărire de program de guvernare Dupa negocieri ceva mai aplicate cu ALDE, UDMR si USR, premierul desemnat este increzator ca la inceputul saptamanii viitoare se va putea prezenta in fata parlamentului pentru votul de investitura. Negocieri s-au purtat si cu PMP, dar Eugeniu Tomac a declarat ca premierul desemnat a refuzat cele doua conditii pe care le-a pus partidul lui Basescu: un minister pentru Republica Moldova si ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor de primari si presedinti de consilii judetene in doua tururi. Cu toata supararea PMP, Ludovic Orban este increzator ca guvernul sau va trece de parlament. Nu s-a… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

