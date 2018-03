Stiri pe aceeasi tema

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a vorbit marți despre un subiect important și extrem de controversat și anume confiscarea prejudiciilor din diverse spețe, mai ales din cele importante. Mai mult, Kovesi a declarat ca, in 5 ani, mai exact din 2013 și pana in prezent au fost recuperate 2 miliarde de euro…

- „Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru strategic, iar o zona specifica in care desfasuram o activitate foarte buna este in domeniul autoritatilor pentru aplicarea legilor. Procurorii romani si americani si agentiile pentru aplicarea legilor in general s-au bucurat de o colaborare foarte,…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca ministrul Tudorel Toader, nu a respectat regulamentul CSM la procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si se intreaba daca Executivul poate sa se erijeze in acelasi timp "in…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde a avut programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Soluția nu este trimiterea la inchisoare a corupților. Aceasta este viziunea ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, privind recuperarea prejudiciilor din cazurile de acest tip, de care ar trebui sa se ocupe ANAF. Declarația sa vine in contextul in care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, declara, la…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referitor la recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupției, lucru ce cade in sarcina ANAF, ca soluția nu este trimiterea la inchisoare a celor gasiți vinovați in astfel de cazuri. Refuzul…

- 24 de ore i-a luat domnului Iohannis ca sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Vreo 6-7 ore ca sa-l desemneze premier pe Mihai Tudose. De aceea, ii cer imperativ domnului presedinte al Romaniei sa respinga cererea de revocare a procurorului-sef al DNA imediat ce la Administratia…

- Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o analiza la sange a scandalului iscat dupa anuntul neasteptat al ministrului Justitiei. Cristoiu sustine ca Tudorel Toader a avut un plan "ascuns" si ar fi urmarit, in urma cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, sa-si intareasca autoritatea si pozitia…

- Laura Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a fost audiata astazi de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in contextul solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a sefei DNA. La finalul sedintei tensionate, CSM a dat aviz negativ Raportului…

- CSM respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Sectia de Procurori a CSM a dat aviz negativ cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Decizia CSM a fost luata dupa audierea…

- Contre dure intre Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi, la CSM. Dupa ce ministrul Justitiei a acuzat-o pe sefa DNA ca are un discurs neconvingator, Kovesi a venit cu replica. Procurorul sef al DNA i-a transmis ministrului ca daca dorea sa fie convins, discutau inainte de a inainta cererea de revocare.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a subliniat marti ca in Directia Nationala Anticoruptie nu se falsifica probe. "Nu se falsifica probe in DNA", a afirmat Kovesi la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care discuta solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sa din functia de procuror-sef…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, in cadrul sedintei CSM in care se discuta cererea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca decizia este previzibila, insa el a venit din respect pentru institutie. "Dincolo de ceea ce veti decide astazi, nu vreau sa fiu rau…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida.

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida. "Trebuie sa intelegem ca este vorba de o cerere…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta astazi, de la ora 14:00, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Aceasta a fost invitata la sedinta, in cadrul careia cel mai probabil va fi si audiata. La discutii va participa si ministrul…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Sectia pentru procurori a CSM o invita pe Laura Codruta Kovesi marti la audieri, dupa procedura de revocare initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Kovesi nu a confirmat inca prezenta la CSM.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va afla fata in fata cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru prima data dupa solicitarea revocarii.Tudorel Toader a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca va participa la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii de marti, 27 februarie,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar urma sa fie audiata marti la CSM, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit acestora, audierea sefei Directiei Nationale Anticoruptie ar avea loc la ora 14,00. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader,…

- Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns ieri la CSM. Documentul va intra in circuitul administrativ al CSM, dar nu a fost stabilit inca un calendar al discutiilor pe marginea propunerii facute de ministrul justitiei, Tudorel Toader. Un aviz al CSM este…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Fosta prim-procuroare a Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, fost procuror DIICOT și in prezent prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, Antonia Diaconu a postat joi seara pe contul sau de Facebook un text foarte realist și curajos vizavi de cererea de revocare a procurorului…

- Iohannis, despre reacțiile externe la cererea lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA: Unii lideri vor fi nedumeriți, alții probabil iși vor pune alte intrebari, dar cu siguranța acest demers nu va duce la imbunatațirea imaginii Romaniei, a spus șeful statului, vineri, la Bruxelles, unde participa…

- Ministrului Justitiei din Romania, Tudorel Toader, a declansat ieri procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ulterior, tot aseara, au avut loc proteste in Piata Victoriei din București, in susținerea lui Kovesi. Astazi, procurorul sef al DNA a declarat ca va…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a venit cu o prima reactie, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader a cerut revocarea ei din functie. Intr-un comunicat, Kovesi sustine ca va raspunde la concluziile prezentate seara trecuta si va urma procedura legala."Ca urmare a solicitarilor reprezentanților…

- Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea raportului de catre Ministerul Justitiei. "Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta…

- Anuntul lui Tudorel Toader l-a scos din minti pe Tudor Chirila. Cererea ministrului Justitiei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi l-a revoltat pe solistul trupei Vama. Intr-o postare virulenta pe facebook, vedeta ProTV i-a luat apararea sefei DNA si l-a facut praf pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar…

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are baza legala si este ilegitima". "Tudorel Toader…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promis ca va publica pe site-ul ministerului raportul sau de 36 de pagini privind activitatea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in urma caruia a si cerut revocarea acesteia de la sefia institutiei. Toader a prezentat "pe diagonala" acest…

- Uniunea Salvati Romania condamna ferm decizia politica luata astazi de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a ministrului Justitiei. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- Decizia lui Tudorel Toader de a-i cere presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a creat un cutremur in viata publica. Desi seful statului a anuntat in urma cu cateva minute ca nu ii este clar raportul lui Tudorel Toader, situatia ar putea sa nu stea asa.Mai…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, dupa cererea de revocare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, avansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca spera ca masurile sa continue si cu cererea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. „S-a cerut revocarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ''În temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul…

- Declaratiile lui Tudorel Toader: Avem o justitie. Unii spun ca e buna, altii ca e rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, sa fie in slujba cetateanului, sa fie buna, nu si rea. In urma cu 6 luni, se implineau 6 luni de la preluarea demnitatii de ministru al Justitiei. Atunci prezentam directiile…

- Dupa cea mai lunga conferința de presa din istoria post-decembrista, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a decis ca, din punctul sau de vedere, Laura Codruța Kovesi trebuie demisa de la conducerea DNA. Cererea de revocare a șefei DNA a fost indelung argumentata, citand paragrafe de lege și incalcari…

- Tudorel Toader va susține, de la ora 18:00, o declarație de presa in care va lamuri situația DNA și a șefei instituției, Laura Codruța Kovesi. In incercarea de a-l determina sa ia o decizie prin care sa propuna revocarea lui Kovesi, aproximativ 20 de persoane s-au strans in fața sediului Ministerului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, marti, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru agentia Mediafax ca va fi prezent marti, la ceremonia de primire a magistratilor absolventi ai Institutului…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent. Totodata, senatorul PSD Serban Nicolae…

- Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar fi vandut meciul. O imunitate…

- Fostul șef al SRI, Virgil Magureanu, a ajuns in aceasta dimineața la sediul Ministerului Justiției pentru o intrevedere cu Tudorel Toader, anunța Antena3. Momentan nu se cunosc motivele acestei vizite surpriza.- in curs de actualizare

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Așteptarea se mai prelungește, in condițiile in care ministrul Justiției a semnat ordinul de inlocuire a sa pentru…

- Ministrul Justiției spunea ca poate anunța o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi chiar și-n 31 ianuarie, pentru ca, la fel ca anul trecut, nu-și va lua vacanța. Astazi, jurnaliștii care se afla la Ministerul Justiției au aflat ca Tudodel Toader și-a delegat atribuțiile unui…