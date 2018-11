Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… Victorie fara emotii pentru Sporting Juniorul Vaslui (U19). Trupa lui Cornel Cracea a castigat, fara probleme, in deplasare, scor 7-0, impotriva celor de la LPS Galati. Pentru “galben-verzi” au marcat Gherase (2), Mihai, Stefanovici, Cracea, June si Denis Andrei. Un nou succes pentru juniorii…

- OPONENT… Echipa finantata si antrenata de Cornel Cracea va intalni pe LPS Suceava, in optimile de finala ale Cupei Romaniei – U19. Partida va avea loc miercuri, 14 noiembrie, de la ora 12.00, la Suceava. Pustii Under 19 de la Sporting Juniorul Vaslui si-au aflat adversarul din optimile de finala ale…

- 5 LA RAND… Sporting Juniorul Vaslui a castigat categoric meciul cu Ceahlaul Piatra-Neamt, 4-0, dupa ce si-a dominat cu autoritate adversarul. Echipa lui Cornel Cracea a ajuns la cea de-a cincea victorie consecutiva. Pustii Under 19 de la Sporting Juniorul Vaslui arata excelent in acest sezon al Ligii…

- LIDERI… Sporting Juniorul Vaslui merge perfect in Liga Elitelor U19. Trupa pregatita de Cornel Cracea a castigat cu 2-0 pe terenul penultimei clasate AFK Csikszereda Miercurea Ciuc si ramane pe primul loc in Seria Est. Pustii Under 19 de la Sporting Juniorul Vaslui continua seria victoriilor. Vasluienii…

- “Lanterna roșie” a Seriei a 4-a din Liga a 3-a, CS Ocna Mureș a ravnit astazi la intaiul succes al sezonului, la prima apariție a antrenorului Mihai Manea in fața publicului ocnamureșean, pe “Stadionul Dragostei”, cu CS Hunedoara, scor 1-2 (1-1), insa, in cele din urma a ramas cu mana goala deși in…

- SUCCES… Start perfect in Liga Elitelor U19 pentru Sporting Juniorul Vaslui. Trupa pregatita de Cornel Cracea si Costel Solomon s-a impus cu 1-0, in deplasare, pe terenul celor de la Sport Team Bucuresti. Golul victoriei a fost reusit de Iustin Oblesniuc. Victorie pentru “galben-verzi” in prima etapa…

- PERFORMANTA… Vasluiul va avea din nou o echipa in Liga Elitelor. Este vorba despre Sporting Juniorul Vaslui U19, echipa calificata in elita fotbalului juvenil romanesc. In ultima runda a etapei preliminare, vasluienii au predat o lectie de fotbal celor de la CSM Pascani, 9-0. Etapa preliminara a sezonului…

- Dinamo Bucuresti a pierdut cu 31-28 partida cu Ademar Leon, in cadrul Grupei D a Ligii Campionilor - etapa a 2-a. Campioana Romaniei ramane cu 2 puncte in clasament, dupa succesul cu Elverum din prima runda (26-24). In urmatorul meci, Dinamo va infrunta Thun (Elvetia), miercuri, de la...