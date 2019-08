Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al cazurilor de infectie cu virusul West Nile semnalate in acest sezon a ajuns la sapte, acestea fiind in judetele Galati, Calarasi, Tulcea si in municipiul Bucuresti. La 1 august, autoritiile anuntau decesul unei persoane infectate.

- Colegiul National Mihai Viteazul este singurul liceu din București in care toți elevii care au susținut examenul de Bacalaureat au obținut note de promovare dupa afișarea rezultatelor inainte de contestații. La Colegiul Național Mihai Viteazu din București toti cei 298 de elevi care au sustinut examenul…

- Un nou cutremur s-a produs sambata dimineata, 29 iunie, la ora locala 5:18, in județul Vrancea, judetul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3,4 Richter și a avut loc la o adancime de 138,7 de kilometric, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Intensitatea…

- Semnalam ca pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, la kilometrul 17, in zona localitatii Capu Codrului (judetul Suceava), circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, din cauza surparii unui podet peste un rau, ca urmare a ploilor abundente. De asemenea, din cauza vremii nefavorabile,…

- FOTO – Arhiva In cursul lunii mai 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 12.131 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit,…

- O femeie si-a gasit sfarsitul, marti dimineata, sub rotile unui tren, in apropierea Statiei CFR Buzau. Buzoianca, in varsta de 60 de ani, ar fi incercat sa traverseze calea ferata insa a fost surprinsa de trenul Inter Regio Galati – Bucuresti.

- Victimele exploziei de la Mihailești au fost comemorate in aceasta dimineața, la locul tragediei. In dimineața zilei de 24 mai 2004, in localitatea buzoiana Mihailești, pe drumul european E85, la 32 de kilometri de Buzau, avea loc cea mai mare catastrofa rutiera din Romania, care constituie și in…

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care trei au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs sambata pe soseaua de centura a municipiului Buzau, scrie AGERPRES.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu, soferul unui automobil inmatriculat in judetul…