Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Cabral și Andreea Ibacka. Cei doi vor deveni pentru prima oara parinți, in cursul zilei de marți, 4 decembrie. Prezentatorul tv a publicat o fotografie pe retelele de socializare in care apare alaturi de soția lui, pe patul de spital. „Gata. E timpul”, a scris Cabral Ibacka in dreptul…

- Oana Lis este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul autohton, dar xi unul dintre cei mai iubiti xi apreciati internauti! De-a lungul timpului, blondina xi-a impErtExit gandurile, momentele mai bune sau mai putin bune, dorintele xi nemultumirile pe internet. AstEzi, Oana Lis a primit…

- AstEzi iti propunem un test care se bazeazE atat pe logicE, cat xi pe atentia la detalii. DacE ghicexti din prima incercare, exti un adevErat geniu! Tot ce trebuie sE faci este sE analizezi fiecare coltixor al camerei surprinse in imagine xi sE te gandexti cand s-ar fi putut desfExura situatia prezentatE.

- Anamaria Prodan a ajuns miercuri la spital, dupa ce s-a confruntat cu probleme grave. Dupa aproximativ patru zile, vedeta si-a linistit toti fanii cu o fotografie cu ea, publicata pe retelele de socializare.

- Ela Craciun a nascut un baiețel sanatos astazi. In varsta de 36 de ani, Super Mom, așa cum e cunoscuta in mediul online, a dat chiar ea vestea cea mare pe rețelele de socializare. Citește și: Ela Craciun se va intoarce la munca dupa ce va naște: ”Nu-mi iau deloc concediu de maternitate” Ela Craciun…

- Un cantareț roman a ajuns la spital cu fața desfigurata. Ovidiu Baciu, de la Kazibo, pare sa fi fost batut crunt, consemneaza spynews. Are nasul spart, sange pe fata si poarta un guler cervical. Artistul nu a explicat ce i s-a intamplat, ci doar a mentionat ca nu a fost un accident. „Din pacate nu e…

- Sunt momente delicate pentru Oana, sora Deliei. Fiica ei, Jessica, a fost internatE in spital din cauza unei probleme de sanatate. Micu:a a petrecut noaptea acolo "i, chiar dacE mEmica ei a sperat cE va pleca acasE astEzi, iatE cE acest lucru nu s-a intamplat incE.

- Doi tineri au chefuit impreuna intr-un local din centru Capitalei, apoi s-au luat la bataie. Bautura i-a luat mințile unui tanar de 20 de ani din Glodeni și l-a luat la pumni pe un tanar de 19 ani din Briceni.