Stiri pe aceeasi tema

- Opt elevi din judetul Olt au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala, iar Cristina, eleva la o scoala gimnaziala dintr-o localitate de langa Corabia, este printre ei. Si-a facut mama sa planga de bucurie atunci cand, in pauza de masa, a primit vestea de la fiica sa.

- Leo Messi, 31 de ani, a inscris singurul gol al Argentinei din remiza amara cu Paraguay de la Copa America, 1-1. „Pumele" s-au incurcat din nou, iar starul Barcelonei ramane departe de marea dorința neimplinita a carierei: cea de a caștiga un trofeu alaturi de echipa naționala. Cum fiecare vara are…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au plecat alaturi de fetitele lor intr-o vacanta de vis, in Turcia. Au si ajutor de nadejde, iar acum au postat si prima fotografie, iar admiratorii s-au bucurat sa-i vada cu zambetele pe chipuri!

- ''Vizita in Romania a Sanctitatii Sale Papa Francisc este cu adevarat un moment istoric pentru tara noastra! Sanctitatea Sa este un simbol mondial dar si o personalitate cu adevarat remarcabila - cu o empatie si o abordare cu totul iesita din comun (cand am fost primit in audienta a aflat…

- In multe comunitați din Dolj sunt copii care merg la școala deși au multe lipsuri, sunt imbracați in haine ponosite și rareori au zambetul pe chipuri. E și cazul lui Edi, un baiat de 8 ani lipsit de afecțiunea materna.

- Vorbeste lumea, iar Cristina Ich s-a saturat sa-i tot asculte. Si cum "influenta" este la ea, iar oamenii "ii cer" sa vorbeasca mai mult, satena... le-a dat ce si-au dorit, desi poate nu se asteptau la asta!

- Accidentul a fost anuntat de Luftwaffe, fortele aeriene germane, pe pagina oficiala de Twitter. Coliziunea a fost cauzata de soferul furgonetei, care s-a dat jos de la volan pentru a face o fotografie cu telefonul mobil, aeronavei cancelarului. Incantat ca are o asemenea sansa, soferul a uitat…

- Liviu Dragnea a declarat, referitor la faptul ca președintele Klaus Iohannis nu a invitat premierul Viorica Dancila la Summitul de la Sibiu din 9 mai, ca este o dovada de „lipsa de buna-creștere” și o „expresie a lacomiei de imagine politica” pe care o are șeful statului, conform Mediafax.Citește…