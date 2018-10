Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Roman de Contragarantare a acordat, joi, CEC Bank prima garantie in cadrul Programului Investeste in tine si anunta, intr-un comunicat, ca este pregatit sa primeasca solicitarile transmise de institutiile de credit partenere.

- Continuand politica de sustinere a finantarilor acordate persoanelor fizice, CEC Bank participa, ca banca partenera, in cadrul Programului guvernamental „INVESTESTE IN TINE”, dezvoltat de Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Astfel, Banca a dezvoltat Creditul…

- Creșterea exportului și internaționalizarea companiilor cu capital romanesc, cu acces prioritar pe piața Statelor Unite ale Americii, ar trebui sa gaseasca un sprijin suplimentar in platforma Smart Start USA, care a fost prezentat sambata, 6 octombrie, și la Piatra Neamț, in cadrul turneului național…

- Stere Farmache a povestit ca a existat o perioada in care burse precum cea din Viena, dar și din Polonia, se vedeau ca fiind fundamentul unui proces de consolidare care consta in adunarea mai multor burse mai mici. Presedintele Directoratului la Fondul Roman de Contragarantare susține ca, in acea…

- "Bursa de Valori si Fondul Roman de Contragarantare sunt instituții financiare specializate. Bursa are o rezonanta mai mare (...) Bursa de Valori Bucuresti a fost infiintata ca sa sprijine companiile comerciale sa se finanteze mai usor (....) S-au facut progrese. (...) Maximul pe care l-a…

- Service auto multimarca, autorizat RAR, la Mioveni. Prețuri accesibile și garanție pentru lucrarile efectuate. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni a deschis, in DN 73D, punctul “Pod Colibași peste raul Doamnei”, cartier Colibași, alaturi de stația ITP, un service auto multimarca, autorizat…

- "Incepand cu noul an scolar, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, in situatia respectarii tuturor conditiilor legale prevazute, suma de 250 lei/lunar, fata de 180 lei/lunar cat primea pana in prezent. De asemenea, valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este crescuta…

- Medalia care este acordata odata cu cel mai prestigios premiu din lumea matematicii a fost furata de la un profesor de la Cambridge la jumatate de ora dupa ce acesta o primise, in Rio de Janeiro, scrie Guardian.