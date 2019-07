Stiri pe aceeasi tema

- Prima fotografie in care vede clar chipul astronautului american Neil Armstrong atunci cand pașea pe Luna, in 1969, a fost facuta publica la 50 de ani de la misiunea spațiala „Apollo 11”, scrie The Telegraph. Neil Armstrong a fost primul om care a pașit pe Luna, pe 20 iulie 1960. Astronautul american…

- Prima fotografie clara cu chipul astronautului american Neil Armstrong in timp ce a pasit pe Luna, in 1969, a fost facuta publica la 50 de ani dupa istorica misiune Apollo 11, potrivit The Telegraph.Desi a fost primul om care a pasit pe Luna, pe 20 iulie 1960, exista putine instantanee clare…

- "Un pas mic pentru om, un salt urias pentru omenire" erau cuvintele rostite de Neil Armstrong atunci cand a pasit pe Luna, la 20 iulie 1969. Misiunea lui Armstrong si a colegilor sai, stabilita de catre presedintele american John Fitzgerald Kennedy, la 25 mai 1961, era "aselenizarea unui echipaj…

- Pe 20 iulie 2019 se implinesc 50 de ani de cand echipajul format din astronautii Neil Armstrong, Edwin ”Buzz” Aldrin si Michael Collins a ajuns pe suprafata satelitului natural al Pamantului si doi dintre ei au pasit pentru prima data pe suprafata selenara. „Un pas mic pentru om, un salt urias pentru…

- Misiunea spațiala Apollo 11. Marti s-au implint exact 50 de ani de la lansarea navetei Apollo 11, de la Kennedy Space Center din Florida, care a dus pe Luna primii oameni. Aparatul de zbor decola cu un echipaj compus din trei persoane. Doi dintre acestia au fost primii oameni care au pus piciorul…

- La exact 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, in data de 16 iulie 1969, Luna va oferi marti spectacolul unei eclipse partiale care va putea fi admirata din majoritatea regiunilor Terrei, informeaza AGERPRES."Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din…

- Romfilatelia vine in intampinarea pasionatilor de astrofilatelie, prin introducerea in circulatie, joi, 11 iulie, a emisiunii de marci poștale 50 de ani de la primul pas al omului pe Luna. Visul omului a fost intotdeauna acela de a ajunge pe Luna și de a descoperi misterele astrului Pamantului, scriitorul…

