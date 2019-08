Stiri pe aceeasi tema

- Petra, fiica lui Madalin Ionescu și a Cristinei Șișcanu a implinit in luna mai varsta de 2 ani. Micuța a moștenit atat din trasaturile mamei sale, cat și din ale tatalui ei. Petra are un par negru, carlionțat și are peste 12.000 de urmaritori pe Instagram, unde are propriul cont. View this post on…

- Carmen Simionescu este in vacanța alaturi de iubitul ei, Bogdan Caplescu și nu rateaza nicio ocazie sa le arate fanilor sai cat de bine se distreaza cei doi, impreuna. Extrem de deschisa cu fanii ei de la inceputul sarcinii, Carmen Simionescu a postat o fotografie super emoționanta cu burtica ei de…

- Fanii Andreei și ai lui Cabral Ibacka sunt in extaz! Pe pagina ei de Instagram, Andreea Ibacka a postat 2 fotografii emoționante cu fiica ei, iar internauții au putut sa vada cu cine seamana micuța.

- Anul trecut, Edith Gonzalez i-a transmis un mesaj mai mult decat emoționant fiicei sale, Constanza, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Celebra actrița de telenovele Edith Gonzalez avea o relație speciala cu fiica ei, Constanza. Aceasta iși dorea foarte mult sa petreaca alaturi de Constanza de ziua…

- Andreea Marin a incercat de-alungul timpului, sa iși țina fetița departe de ochii curioșilor, insa recunoaște ca au existat momente, in care Violeta și-a dorit sa apara, iar mama ei i-a indeplinit dorința. Cele doua au o relație special și sunt bune prietene. Andreea Marin a dezvaluit ca Violeta a vrut…

- Feli Donose i-a scris o poezie emoționanta fetiței sale, Nora Luna, care de curand a implinit șase luni. Artista a publicat pe Instagram o fotografie in care apare ținandu-și in brațe fetița, precum și versurile pe care le-a scris special pentru micuța ei. „Nora mea, Lunița mea Spune-mi cata bucurie…

