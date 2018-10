Prima femeie judecător de la Curtea Supremă, retragere: Suferă de demență Sandra O'Connor are 88 de ani. Ea a anunțat ca are un inceput de dementa senila de care sufera, transmite AFP. ”In urma cu ceva timp, medicii au diagnosticat un debut de dementa, probabil din cauza maladiei Alzheimer. Intrucat maladia a progresat, nu mai sunt capabila sa particip la viata publica", a scris O'Connor. Sandra O'Connor, numita in cadrul celei mai inalte jurisdictii din SUA de presedintele republican Ronald Reagan in 1981, a demisionat in 2005 pentru a putea avea grija de sotul sau, care suferea de asemenea de boala Alzheimer. ”Voi continua sa traiesc la Phoenix,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

