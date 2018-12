Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost accidentata mortal, sambata, pe o trecere de pietoni din centrul orasului Roznov, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, Robert Costan. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe drumul national DN 15. "Politistii rutieri au intervenit…

- Timișoara si Banatul au fost primele in Romania, chiar si in Europa, la numeroase capitole. Din pacate, puțini dintre concetațenii noștri le cunosc, iar Societatea Inventatorilor din Banat ne vine in ajutor, oferindu-ne expoziția „Premierele Timișorene, Banațene, Naționale, Europene și Mondiale”.

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, instituție a Consiliului Județean Salaj, invita primariile, instituțiile publice de cultura, instituțiile de invațamant și ONG-urile din județul Salaj sa comunice, pana cel tarziu in 30 noiembrie, o serie de informatii privind activitatea culturala a acestora.…

- Profesionistele sa obțina licențe de activitate in cartiere mai indepartate, in condiții de securitate, spune Femke Halsema, primarul orasului Amsterdam. Masura ar urma sa fie pusa in practica de anul viitor, dupa ce incercarile de pana acum, de a curata zona si a face mai tolerabila viata femeilor…

- Orașul in care se desfașoara show-ul Exatlon este impanzit cu 30 de camere de luat vederi HD pentru a filma atat ziua cat și noaptea, totul cu ajutorul financiar al companiei care realizeaza și emisiunea din Romania. Decizia a fost luata in urma uciderii unui cameraman turc. Totodata, in afara de cele…

- In cursul zilei de miercuri, angajatii de la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei au batut din usa in usa pentru a verifica disponibilitatea locuitorilor din blocurile afectate de a se muta in locuinte sociale. Totul va fi decis dupa finalizarea expertizei tehnice. Certa este doar cauza:…

- Ajuns la 72 de ani, Ilie Nastase vrea sa stea departe de lumea tenisului. Fostul mare tenismen a anuntat, joi seara, ca nu mai ia in calcul revenirea in pozitia de capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei dupa ce ii va expira suspendarea cu care s-a ales in 2017, dupa...