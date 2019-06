Stiri pe aceeasi tema

- Avocata liberala pro-europeana si activista de mediu Zuzana Caputova a fost sambata investita oficial presedinte al Slovaciei, ea fiind prima femeie care castiga presedintia slovaca si se prezinta cu un profil politic care contrasteaza cu acela al liderilor nationalisti din tarile central-europene membre…

- Zuzana Caputova a devenit sâmbata prima femeie care ocupa funcția de președinte al Slovaciei, dupa ce a fost învestita în funcție și a depus juramântul, relateaza Reuters, citata de Mediafax.Caputova, cunoscuta pentru discursul sau privind combaterea corupției, a câștigat…

- Coalitia liberala pro-europeana slovaca ''Progresivne Slovensko-Spolu'' (PS) a castigat alegerile europene din Slovacia, cu circa 20% din voturi, conform primelor estimari, relateaza agentiile EFE si AFP. Formatiunea progresista PS, fondata in 2017 de Zuzana Caputova, avocata si activista…

- Chicago, al treilea cel mai mare oraș din SUA și-a ales astazi noul primar: o femeie de culoare care este lesbiana. Lori Lightfoot, fostul procuror federal a câștigat detașat alegerile în fața contracandidatei sale, Toni Preckwinkle, tot o femeie de culoare, obținând 74% din voturi,…

- Slovacia a ales pentru prima data in istorie o femeie in functia de presedinte. Activista anticoruptie Zuzana Caputova, in varsta de 45 de ani, a obtinut ieri 58 la suta din voturi in turul doi al alegerilor prezidentiale.

- Zuzana Caputova, avocata liberala care a beneficiat de valul de mânie populara din cauza corupției, a câștigat alegerile prezidențiale din Slovacia, ea fiind o excepție la trendul care a facut ca politicienii populiști, anti-UE, sa câștige încredere pe Batrânul Continent,…

- Zuzana Caputova, o activista anticorupție fara experiența în funcții publice, a câștigat clar prima runda a alegerilor prezidențiale din Slovacia și se va confrunta în turul doi cu cel care candideaza din partea partidului de guvernare, Smer, transmite Reuters. Deși votanții…