Prima femeie care a făcut înconjurul lumii pe motocicletă vine la București Anne-France Dauthevillle, prima femeie care a facut inconjurul lumii pe motocicleta, vine la București pe 7 septembrie pentru a-și spune povestea. Franțuzoaica Anne-France Dautheville, jurnalista și scriitoare, a avut curajul sa plece intr-un tur al lumii la 28 de ani, devenind in 1973 prima femeie care a facut inconjurul lumii singura pe motocicleta. A trecut prin Canada, Alaska, Japonia , India, Pakistan, Afganistan, Iran, Turcia, Bulgaria, Yugoslavia, Ungaria, Austria, Germania și Franța. Cum a reușit? A urmat vantul, așa cum o spune chiar ea in cartea dedicata acestei calatorii și republicata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii il cauta cu disperare pe un barbat care a batut o femeie intr-un mall din Capitala. Acesta este de negasit, iar politistii au facut un apel la toti cei care ar putea avea informatii despre acesta.

- Tiriac Leasing, unul dintre liderii pietei de leasing din Romania, parte a Grupului Tiriac, este si anul acesta partener al Festivalului International George Enescu si va asigura transmisia online, prin live streaming, a concertelor si recitalurilor programate a se desfasura la Ateneul Roman si Sala…

- In cursul nopții de miercuri spre joi, Garda de Intervenție Blaj a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical unei persoane care a suferit arsuri pe aproximativ 40-50% din suprafața corpului, in urma unei explozii in locuința proprie, dupa o acumulare de gaze. Persoana ranita a fost transportata…

- ​În România, activitatea de private equity s-a extins în ultimii ani, ajungând la aproximativ 30% din piața de fuziuni și achiziții, și a ramas la un nivel robust în prima jumatate a anului 2019, arata specialistii Deloitte România. Țara noastra a devenit treptat…

- Un grav accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs duminica dupa-amiaza, in jurul orei 17:10, la intersecția strazilor Fabricii și București din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, un conducator auto in varsta de 56 de ani, din Cluj-Napoca, din cauza efectuarii unui viraj…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 4 in clasamentul WTA, a fost primita, luni dupa-amiaza, la Salonul Oficial al Aeroportului International Henri Coanda de ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, presedintele Federatiei…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat, dupa ședința Consiliului Național al partidului, ca Renew Europe, grupul europarlamentar la care este afiliat, va milita pentru aducerea deciziilor majore privind Uniunea Europeana mai aproape de cetațeni, inclusiv prin alegerea directa a președintelui Comisiei…

- Din cauza unor evenimente de natura tehnica aparute inopinant la aeronava, cursa ROT 392 Londra -Bucuresti, de joi, 13 mai 2019, cu decolare la ora locala 16:50 de pe Aeroportul Heathrow, se anuleaza, informeaza Tarom. Pasagerilor cursei anulate li se acorda asistenta la sol conform Regulamentului EC…