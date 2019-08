Prima femeie cancelar a Elveţiei a murit la vârsta de 70 de ani Annemarie Huber-Hotz, prima femeie șef al Guvernului Elvetiei a murit la vârsta de 70 de ani din cauza unei insuficiente cardiace, a anuntat vineri seara autoritatile de la Berna, informeaza Mediafax citând Reuters. Huber-Hotz a fost aleasa cancelar federal în 1999, dupa ce a activat ca șef al secretariatului Camerei superioare a Elveției și apoi ca secretar general al Camerelor superioare și inferioare unite. Ea a ocupat funcția de cancelar federal al celor șapte membri ai CAbinetului Elveției pâna în 2007. Rolul include organizarea de ședințe de cabinet,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

