Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia „Electrecord - Romania in Vinyl Covers”, dedicata celei mai mari si mai vechi companii de inregistrari audio din Romania, Electrecord, va prezenta istoria proprie vineri, 25 octombrie 2019, la Biblioteca Muntpunt, in Place de Monnaie nr. 6, din Bruxelles.

- Expozitia „50 Design UNArte: o istorie vizuala a scolii de la Bucuresti (1969-2019)” va marca aniversarea primei sectii de invatamant superior de design din Romania, la Muzeul National de Arta al Romaniei.

- Expoziția „Puiu Manu. Povestea unui maestru al benzii desenate istorice” a fost deschisa in cadrul Festivalului de Benzi Desenate Istorice Brașov 2019, desfașurat intre 3 și 6 octombrie, la Muzeul Județean de Istorie Brașov, și este o premiera in seria expozițiilor muzeale cu tematica BD din Romania.

- In perioada 1-3 noiembrie, Bastionul Theresia va gazdui prima expoziție din Romania de design multisenzorial, SENSORIA, organizata de Timișoara Design Days și Cluj Design Days. In cadrul evenimentului va avea loc un design happening, un fashion show și tururi ghidate pentru copii. „Timișoara…

- "Sensoria", the first exhibition in Romania for multisense design, will be presented in the November 1-3 period at the Theresia Bastion of western Timisoara, the public having the possibility of interacting with the works of designers using sight, smell, hearing, touch and taste.The exhibition…

- "Asociatia Chinologica Mures si Federatia Chinologica Internationala organizeaza sase expozitii de mare anvergura, doua expozitii internationale 'Dracula Dog Show' si 'Transilvania Dog Show' si patru expozitii nationale, la care si-au anuntat participarea peste 4.500 de caini din 33 de tari, peste…

- Amatorii artei si frumosului din municipiul Gherla au parte in aceste zile de vara de un eveniment cultural. La Centrul National de Informare si Promovare Turistica Gherla din Piata Libertatii, in perioada 1-29 august este deschisa Expozitia de cartofilie „Romania pe ilustrate Kruger”, a colectionarului…

