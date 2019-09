Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt face precizari in legatura cu informatiile din spatiul public referitoare la anchetarea unor politisti din Caracal de Parchetul din localitate in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si arata ca dosarul de abuz in serviciu privind modul de actiune a structurilor…

- Fostul adjunct din IPJ Olt, Nicolae Alexe, care a apelat la patronul unei firme de paza in noaptea disparitiei Alexandrei Maceșanu, s-a prezentat, marti, la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) din București.

- INCREDIBIL…Halucinant ce se intampla in cazul celei de-a doua fete disparute anul trecut din Barlad, Andreea Nadia Tantu. DIICOT, ca si in cazul de la Caracal, face o ancheta de mantuiala si ingroapa dosarul disparitiei fetei, adancind si mai mult misterul, dupa un rechizitoriu care mai mult seamana…

- Daca urmatorul caz Alexandra s-ar produce dupa apariția legii pe care Guvernul Dancila vrea s-o inainteze, autoritațile ar putea sa aștepte 24 de ore. Proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, pe care Mininisterul Afacerilor Interne l-a pus azi in dezbatere publica, ii condamna la dispariție…

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.

- Un toxicolog a declarat vineri ca, cel mai probabil, expunerea la o substanta toxica se afla la baza mortii subite a unui numar atat de mare de turisti in Republica Dominicana, aceasta fiind pista pe care merg anchetatorii in acest moment.