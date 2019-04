Prima ediție a Festivalului Teatrelor Independente (FIT), 9 – 12 mai 2019! Cu peste 120 de participanți din București, Bacau, Oradea, Sibiu, Constanța, Turda și Iași, FIT 2019 promite sa aduca bucurie spectatorilor, prin punerea in scena a 13 spectacole de comedie, unul mai antrenant și mai incitant decat altul. Pe langa aceste acte cultural-artistice, organizatorii au pregatite și surprize pentru cei care vor dori sa participe la festival, astfel incat ii indemnam pe toți sa fie atenți la pagina de facebook a festivalului www.facebook.com/FITAteneu/ și la site-ul instituției www.ateneuiasi.ro . Spectacolele vor fi susținute in urmatoarele zone din Iași: Pietonalul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

