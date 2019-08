Stiri pe aceeasi tema

- ARTmania Festival, in colaborare cu Caravana TIFF si cu Luna Plina International Film Festival, deschid seria evenimentelor alternative ce vor avea loc in perioada 26 - 27 iulie cu proiectii gratuite de filme premiate international.

- Cea de a 13-a editie TIFF Sibiu se va desfasura in perioada 27 – 30 iunie si va aduce iubitorilor de film romanesc un program incarcat de proiectii autohtone apreciate in festivalurile internationale. Noua productii romanesti, o parte din ele nelansate in cinema, vor sosi la Sibiu alaturi de autorii…

- Cea de-a doua editie a Festivalului iei organizata, sambata si duminica, la Casa Artelor "Dinu Lipatti" a cuprins ii si filme de colectie, ateliere de modelat si olarit, muzica romaneasca. "A doua editie a Festivalului iei o organizam tot in casa lui Dinu Lipatti pentru ca Dinu Lipatti era indragostit…

- Primaria Carligele a organizat, ieri, prima ediție a turului de ciclism „Carligele MTB Racing”. A fost o vreme perfecta pentru iubitorii de ciclism care au raspuns prezent invitației administrației locale din comuna. Primarul Ștefan Moscu a anunțat ca, din taxa de participare la concurs, a fost stransa…

- „Catre Domnul Kelemen Hunor. Va rog respectuos sa renunțați sa mai fiți atat de arogant cu populația majoritar Romaneasca. Eu ințeleg ca doriți tot mai multe drepturi pentru Etnicii Maghiari din Romania dar aveți grija... la un moment dat aceste drepturi sa nu se transforme in privilegii.…

- Realitatea virtuala nu mai este de multa vreme o noutate absoluta, dar cați dintre cinefilii din Romania au avut pana acum ocazia de a se delecta cu filme de animație VR? Tocmai pentru ca ii putem numara pe degete, la cea de-a 14-a ediție, ANIMEST și-a propus sa iși suprinda publicul cu o experiența…