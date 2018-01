Stiri pe aceeasi tema

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul al patrulea al anului trecut, o crestere sub asteptari, din cauza importurilor care au fost stimulate de majorarea cheltuielilor de consum, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Potrivit…

- Specialist in vanzari a fost cea mai cautata meserie in care au vrut sa se formeze romanii anul trecut. Cu toate acestea, o acuta criza de forța de munca s-a inregistrat tocmai in acest domeniu. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost in IT, la polul opus fiind angajații din hoteluri și restaurante. Un…

- Economia zonei euro are cel mai bun inceput de an din ultimii aproape 12 ani, aparand si semne ale unei mult-asteptate accelerari a inflatiei, potrivit datelor publicate de compania de cercetare a pietei IHS Markit, relateaza Bloomberg.Indicele referitor la intentiile de achizitii ale managerilor…

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- Economia chineza, a doua economie a lumii, a inregistrat o performanta peste asteptari in 2017 cu o crestere anuala de 6,9%, peste tinta oficiala de 6,5%, gratie exporturilor si vanzarilor cu amanuntul, arata datele publicate joi de Biroul national de statistica din China, informeaza AFP, preluata de…

- In decembrie, expansiunea productiei industriale a fost peste asteptari, vremea neobisnuit de rece majorand cererea pentru combustibilul necesar incalzirii locuintelor, dar industria de prelucrare a inregistrat un avans slab, de 0,1%, desi este a patra luna consecutiva de crestere. Industria extractiva…

- Noi date despre creșterea economica a Romaniei in 2017 au fost facute publice de Institutul Naționale de Statistica. Produsul intern brut al Romania a crescut in trimestrul al treilea din 2017 cu 8,8 la suta pe seria bruta și cu 8,6 la suta pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din…

- Dupa ce gazele s-au scumpit cu cațiva lei pe luna pentru fiecare consumator, specialiștii anunța ca urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Analiștii financiari susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre…

- Germania, motorul economiei europene, a inregistrat in 2017 un avans economic de 2,2%, acesta fiind cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani, arata o estimare preliminara publicata joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Economiştii intervievaţi…

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch, informeaza Agerpres. 'Vedem in 2018 un trend similar…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- De opt ani, cea mai mare economie germana se afla in expansiune, in paralel cu o scadere a somajului si o crestere a veniturilor fiscale. Intre timp, preturile de consum au consemnat un avans modest. Pentru tara supranumita candva bolnavul Europei, redresarea este impresionanta. Si totusi, acest…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, in conditiile in care datoria sectorului privat non-financiar…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul inceput dupa criza economica din anii 2007-2008, consemneaza agentia EFE.Citește…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de presedintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Intr-un comunicat remis Autoritatii…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat…

- Ministerul chinez de Externe a criticat joi ceea ce a numit 'afirmatiile nechibzuite' ale Uniunii Europene, dupa ce blocul comunitar a introdus noi reglementari pentru a se apara de importurile excesiv de ieftine si a subliniat ca economia chineza se confrunta cu denaturari semnificative ale pietei…

- Biroul National de Statistica anunta ca Produsul Intern Brut a crescut cu 5,4% in trimestrul trei din 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta este cea mai mare crestere trimestriala din acest an.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro incepand din 2017 si pana in 2019, dar a avertizat ca pana in 2020 rata inflatiei va fi inferioara obiectivului tinta, informeaza AFP si Reuters. Presedintele BCE, Mario Draghi,…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a trimis, astazi, un comunicat prin care aduce lamuriri in scandalul laptelui praf produs de compania Lactalis și care este contaminat cu salmonella. „In Romania nu a fost distribuit laptele praf (formula pentru bebeluși)…

- Departamentul de poliție din New York este in alerta dupa ce a fost anunțat ca o explozie a avut loc in centrul Manhattanului, informeaza Reuters. Trei magistrale de metrou sunt evacuate, noteaza The Guardian.Potrivit New York Post, cateva persoane ar fi ranite. O bomba artizanala ar fi explodat,…

- Turcia a inregistrat o crestere anuala de 11,1% in trimestrul trei din 2017, cel mai rapid ritm in randul tarilor G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), a anuntat, luni, Institutul de Statistica (TurkStat), transmite Bloomberg, prelut de Agerpres. Este al treilea trimestru…

- Investițiile in economia naționala au crescut, in primele trei trimestre ale anului, comparativ cu perioada similara a anului precedent. Datele Institutului Național de Statistica (INS) arata ca, in trimestrul al treilea al acestui an, investitiile nete realizate in economia nationala au ajuns la aproape…

- Creșterea economica semnificativa din ultimii ani nu se vede, din pacate, in sectoarele grele, acolo unde criza mai are inca ceva de spus. In timp ce consumul crește cu viteze amețitoare, pe fondul importurilor masive și majorarilor salariale, industria metalurgica, altadata una dintre ramurile-cheie…

- Daca Romania ar avea o economie de tip inchis, adica populatia ar folosi doar ce se produce in tara, cresterea economica bazata pe consum n-ar fi o problema, condiera analistii, precizand insa ca lucrurile nu stau asa: avand in vedere ca mai mult importam decat exportam, leul se depreciaza si creste…

- Guvernul a aprobat miercuri cresterea salariului minim, de la 1.450 de lei, cat este acum, la 1.900 de la 1 ianuarie. Nu va pregatiti insa sa sarbatoriti, pentru ca doar 97 de lei vor lua in plus angajatii platiti cu leafa minima pe economie. Asta desi brutul le va creste cu 450 de lei. Analiştii…

- Economia americana a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul trei din 2017, majorarea stocurilor si a cheltuielilor guvernamentale compensand cheltuielile moderate de consum, transmit Bloomberg si Reuters. Departamentul american al Comertului a dat publicitatii miercuri a doua…

- Președintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe a demisionat, a anunțat, marți, președintele Parlamentului, Jacob Mudenda, citat de BBC News. Mugabe, despre care se anunțae, luni, ca ar fi ajuns la o ințelegere cu generalii care au preluat puterea și intenționeaza sa demisioneze , a facut ultimul pas…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzacție estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anunțat vineri seara Pentagonul, potrivit Reuters. Polonia, care este membra a NATO, și-a intensificat eforturile de consolidare a apararii…

- Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 8,6% comparativ cu perioada similara din 2016. Potrivit datelor preliminare publicate marti de Oficiul European pentru…

- Economia romaneasca a accelerat in al treilea trimestru al acestui an, inregistrand un avans de 8,8%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2016, arata primele estimari publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), care depasesc sensibil prognozele analistilor. Datele publicate…

- Comisia Europeana (CE) și-a revizuit, in sus, estimarile referitoare la creșterea economiei și a deficitului Romaniei in 2017 și 2018, avertizand totodata, ca incertitudinile cu privire la politicile guvernamentale ar putea afecta creșterea economica. Conform previziunilor economice de toamna…

- In ultima perioada am fost rasfatati cu tot felul de analize semidocte legate de sustenabilitatea economiei romanesti. Arat aici cat de sustenabila este cresterea economica din Romania atat in sine cat si comparativ cu tarile UE28. Supraincalzirea economiei si cresterea exclusiv pe consum,…

- Ministrul american al comertului, Wilbur Ross, a sustinut ca nu este nimic in neregula in ce priveste investitiile sale intr-o firma de shipping despre care se afirma ca are legaturi semnificative cu anturajul presedintelui rus Vladimir Putin, transmite Reuters, preluand BBC. Dezmintirea sa vine…

- Șapte senatori democrați americani au propus marți un proiect de lege prin care sa i se interzica președintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreei de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…

- Ritmul de creștere al economiei zonei euro a incetinit la 0,6% in trimestrul trei din acest an, comparativ cu precedentele trei luni, dupa un avans de 0,7% in trimestrul doi din 2017, dar peste estimarile analiștilor, de 0,5%, arata datele preliminare publicate marți de Oficiul european de statistica…