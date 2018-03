Stiri pe aceeasi tema

- Anturajul sotiei presedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, a depus plangere pentru uzurpare de identitate, dupa trimiterea de emailuri false pe numele sau, a anuntat vineri cabinetul sau, informeaza AFP. Aceasta plangere a fost depusa la Paris in urma informatiilor parvenite de la Palatul…

- Harlem Gnohere, atacantul de la FCSB, face nunta la vara in Franța, iar zilele trecute i-a dus personal invitația patronului viecampioanei, Gigi Becali. "Bizonul" se pregatește de o mare petrecere in capitala Franței chiar in vara! Și spera sa puna pe masa la Paris titlul de campion al Romaniei, dar…

- Dupa Opera din Sydney, zgarie-nori din Hong Kong, Kremlinul din Moscova sau Turnul Eiffel din Paris, luminile au fost stinse si pe continentul american pentru a marca a 11-a editie a evenimentului "Ora Pamantului", o campanie organizata in fiecare an la nivel international ca un semnal de alarma in…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din sudul Frantei, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC News. Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez…

- Brigitte Macron, in cea mai stramta rochie scurta de pana acum Brigitte Macron atrage intotdeauna interesul publicului si al presei in aparitiile sale oficiale. Este cunoscuta drept una din cele mai stilate sotii de presedinte ale momentului, astfel ca alegerile sale vestimentare sunt tot timpul analizate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…

- Cancelarul german Angela Merkel, investita miercuri cu al patrulea mandat, se va intalni vineri dupa-amiaza cu presedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, transmit dpa si AFP, citand un anunt al presedintiei franceze. Cei doi lideri, care au o relatie puternica de cand Macron…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, iși incheie astazi, 12 martie, vizita oficiala de 4 zile in India. Au fost 4 zile pline de evenimente, iar Prima Doamna a Franței și-a etalat cateva dintre ținutele cool din garderoba ei de designer. Fotografie realizata la sosirea pe…

- Emmanuel Macron va fi primul sef de stat strain care va face o vizita de stat la Washington, dupa alegerea lui Donald Trump, presedintele american tinand sa ii faca aceasta onoare omologului francez. In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de…

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica in urma unei crize cardiace, la Paris, la varsta de 62 de ani, lasand un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP. “Sotia sa, cele trei fiice, familia, agentul, colaboratorii si…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Dupa cateva zile petrecute la Paris, in care a filmat cateva clipuri publicitare pentru Guerlain și s-a intalnit cu Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, acum Angelina Jolie a revenit la indatoririle sale de Inalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Angelina a aratat chic la Bruxelles.…

- Cum s-a imbracat Angelina Jolie pentru vizita cu stilata Brigitte Macron Dupa ce a vizitat cateva familii de refugiati sirieni din Iordania, Angelina Jolie a ajuns in Paris pentru a se intalni cu Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron, si a discuta cu aceasta despre situatia refugiatilor sirieni de…

- De cateva zile, Angelina Jolie se afla la Paris pentru a inregistra spoturi publicitare pentru celebrul brand Guerlain, iar de cand a ajuns in capitala Franței, toata atenția a fost indreptata spre ea. Angelina Jolie este o vedeta de talie internaționala cu numeroase proiecte care vizeaza pacea mondiala,…

- Angelina Jolie este zilele astea intr-o vizita in Franța, pentru a participa la o campanie publicitara. S-a plimbat cu cei 6 copii la muzeul Louvre și a fost primita chiar și la palatul Elysee de prima doamna a Franței, Brigitte Macron! Un moment numai bun pentru a ne uita puțin peste imaginea actriței…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris, la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o intr-o tabara de refugiati sirieni din Iordania in calitate de trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris. Întâlnirea a avut loc la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o într-o tabara de refugiati sirieni din Iordania în calitate de trimis special al Înaltului…

- Cu gandul la Cupa Mondiala din 2018 care se va desfasura in Rusia, ne-am gandit ca ar fi indicat sa analizam grupele pentru a va furniza cateva sugestii cu privire la pariurile pe care le puteti juca inca de pe acum pentru faza grupelor. Chiar daca mai este timp destul pana la startul primului meci,…

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce raurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sunt in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Un autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat in coliziune cu un automobil, in jurul orei locale 13.00, intre localitatile Eauze si Manciet, departamentul Gers. In urma impactului, autocarul s-a rasturnat pe o parte, in afara carosabilului. Potrivit mai multor surse citate…

- Biografia consacrata a Primei Doamne a Franței, scoate la iveala o serie de lucruri necunoscute înca despre soția lui Macron. A fost patinatoare - În adolescența, Brigitte Trogneux a facut parte din echipa de patinaj a orașului francez Amiens. Nu a fost întotdeauna…

- Povestea franțuzoaicei de 64 de ani, casatorita cu președintele Franței, un barbat cu 25 de ani mai mic decat ea, a devenit recent subiectul unei carți. Biografia consacrata a Primei Doamne a Franței, „Brigitte Macron l’affranchie”, scoate la iveala o serie de lucruri necunoscute inca despre soția lui…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv si inculpat sambata la Paris pentru o tentativa de atentat, informeaza AFP din surse apropiate anchetei judiciare. Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic…

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- De cateva zile, Prima Doamna a Franței și soțul ei, președintele Franței, se afla intr-o vizita de stat in China, pentru a intari relațiile diplomatice și pentru a discuta noi perspective econimice intre cele doua țari. Brigitte și Emmanuel au fost, timp de cinci zile, intr-o vizita oficiala Aseara,…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- "In timpul vizitei sale la Paris, in 2014, presedintele Xi a fost escortat de la Domul Invalizilor la Palatul Elysee de 104 calareti ai Garzii republicane si a fost fascinat de aceasta demonstratie de maiestrie", a explicat presedintia."Dornic sa stabileasca legaturi de prietenie cu sefii…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Noua turiști, cu varstele cuprinse intre 21 și 25, se afla in stare critica, in Australia, dupa ce au consumat o pudra alba despre care au crezut ca este cocaina. Ei au gasit substanța intr-un pachet care a fost trimis in casa care stateau, pe numele fostului chiriaș. Cei noua turiști se aflau intr-o…

- Brigitte Macron a fost acuzata ca se comportata ca o regina, dupa ce a insistat sa nu mai stea in spatele soțului ei, ci alaturi, in timpul evenimentelor publice la care participa. Ea vrea astfel sa schimbe protocolul, ceea ce a atras o mulțime de nemulțumiri in mediul online, noteaza The Telegraph.…

- Francezii nu au fost de acord cu ea in multe privințe, de la faptul ca uneori se imbraca neadecvat pentru intalnirile publice la care participa, la parerea lor ca funcția de Prima Doamna vine la pachet cu un buget special, pentru care ei nu sunt de-acord sa fie folosiți bani publici, iar acum o critica…

