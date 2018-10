Stiri pe aceeasi tema

- ''Prima Doamna'' a Americii, Melania Trump, a anuntat miercuri ca va intreprinde la inceputul lui octombrie un turneu in patru tari africane, aceasta fiind prima mare calatorie pe care ea o va face sigura si care va fi consacrata cauzei copiilor, relateaza AFP. ''Data de 1 octombrie…

- Daca e ceva ce stim despre Melania Trump este ca-si ia foarte in serios jobul de prima-doamna a Americii. Este o gazda excelenta, o prezenta placuta si, cu siguranta, o adevarata aparitie. Ne-am convins de toate acestea si cu ocazia vizitei din partea cuplului prezidential din Kenya la Casa Alba.

- Gesturile facute in public de Donald și Melania Trump, mai ales cel in care Prima Doamna tot refuza sa il ia de de mana pe soțul ei, deși acesta insista, au dus la speculații cum ca cei doi ar divorța. Relația lor bizara a devenit cap de afiș in intreaga lume, care aproape garanteaza ca […] The post…

- Casa Alba a indicat vineri ca presedintele american Donald Trump este deschis ideii de a se deplasa la Moscova pentru o vizita, dupa anuntul facut de presedintele rus Vladimir Putin ca l-a invitat la Moscova pe omologul sau american, informeaza France Presse. 'Suntem gata sa-l invitam…