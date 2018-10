Prima dezbracata a Romaniei a ravasit Pompeiul!

Stiri pe aceeasi tema

- Pocnita de ziaristi inca de la primele aparitii publice, umilita de celelalte consoarte de presedinti si sfatuita (sper) de apropiati sa inceteze cu aparitiile de „fetiscana”, credeam ca n-o sa mai am ocazie sa o zaresc pe Carmen Iohannis dezvelindu-se de toata pudoarea. Insa vizita oficiala efectuata…

- Intrevederea pe care presedintele roman a avut-o, luni, cu premierul italian a avut un moment in care multi au remarcat pasul gresit facut de Iohannis, la nivel de protocol, in cadrul ceremoniei oficiale de la sosirea la Palazzo Chigi, sediul Consiliului de Ministri (Guvernul italian). In timp ce garda…

- Un barbat de 64 de ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul de Urgenta din Braila, dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor prin inecare in fantana din curtea casei unde locuia.

- Incident grav intr-o localitate din Olt. Un om si-a pierdut viata. Un barbat in varsta de 48 de ani a sfarsit dupa ce a fost impuscat in picior, in timp ce se afla la vanatoare, aparent neautorizata. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea vietii victimei. Conform Antena 3, cel care…

- De la Cotroceni s-a anuntat ca, in cursul zilei de vineri, cererea de urmarire penala a fostului ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu, a fost transmisa de catre presedintele Iohannis ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Este vorba despre solicitarea vizandu-l pe Sandu, fost ministru in intervalul…

- Ceausescu voia sa creeze “omul nou” – o tampenie. N-a reusit. Ceausescu n-a reusit. Socialistii astia noi au reusit. Va prezint “omul nou” din Cultura, Presa si Sport. Omul nou din Presa si Sport. “Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati”, asa au titrat ziaricii. Titlul corect era “Simona Halep…

- Dupa mesajul de noaptea trecuta, transmis pe o retea de socializare, primul om in stat a reactionat de aceasta data prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul Presedintiei. Cotroceniul transmite ca presedintele Iohannis i-a cerut, in cursul zilei de sambata, procurorului general Lazar “demararea…

- Inca o drama in subteran indoliaza o familie. Un om in varsta de 49 de ani, lacatus de meserie, a pierit, in aceasta prima zi a saptamanii, in urma unui accident de munca. Incidentul dramatic a avut loc in jurul orei 6 dimineata, la Cariera Pesteana. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru […]…