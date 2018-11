Cele doua autospeciale destinate depistarii cancerului de col uterin care au ajuns, la sfarsitul lunii august, la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi vor fi date in functiune saptamana viitoare. Prima deplasare va avea loc joi, 15 noiembrie, in comuna Oteleni, Iasi, urmand ca mai apoi sa fie stabilite si urmatoarele destinatii, in functie de datele ce vor fi decise de medicii din comunele din nord-estul si sud-estul tarii. Pana atunci, cei de la (...)