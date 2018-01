Prima declaratie a premierului desemnat. Ce a spus Viorica Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila ca premier a fost criticata de Comunitatea Coruptia Ucide, care spune ca seful statului a facut un ” gest inacceptabil de complicitate cu PSD” prin aceasta numire. “Lupta noastra ramane aceeasi. Miza noastra ramane aceeasi. Ne vedem…

- Comunitatea „Coruptia Ucide“ critica dur decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta premierul propus de PSD, Viorica Dancila. „Presedintele Iohannis a facut, azi, un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea“, se arata pe…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac furibund la adresa premierului desemnat al României, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la un post de televiziune, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle, și îl critica…

- ”Daca președintele Klaus Iohannis ar fi adoptat o atitudine de conflict, in limitele constituționale, PSD-ul ar fi putut argumenta retroactiv defecțiunea interna, susținand ideea unei conspirații in care ar fi fost implicați Mihai Tudose și Klaus Iohannis. Nemaiavand suport astfel de scenarii conspiraționiste,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut declarații de presa, dupa decizia președintelui Klaus Iohannis referitoare la desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Liviu Dragnea: – Ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit. Intrarea intr-o criza politica ar fi fost dificil. – Vom convoca…

- &"Pentru noi este importanta punerea în practica a programului de guvernare&", a afirmat Viorica Dancila, dupa ce a fost desemnata prim-ministru de catre președintele Klaus Iohannis care a acceptat, astfel, propunerea PSD pentru aceasta funcție.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut la scurt timp declaratii cu privire la numirea Vioricai Dancila in functia de premier al Romaniei."Presedintele Iohannis a ales stabilitatea, in ciuda partidelor de opozitie. Apreciem asta si multumim. PSD si ALDE vor duce mai departe programul de guvernare.…

- Liderul socialiștilor europeni, Sergei Stanishev, transmite un mesaj de felicitari, dupa ce europarlamentarul PSD, Viorica Dancila a devenit premierul desemnat.Citește și: Klaus Iohannis a ACCEPTAT propunerea PSD de premier, Viorica Dancila ”Am felicitat-o pe prietena mea Viorica Dancila…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Președintele PSD, LIviu Dragnea, va face declarații la ora 18.00, dupa declarația susținuta de președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru fotoliul de premier. ”Am decis sa mai acord o șansa PSD-ului” a spus președintele Iohannis.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- La Palatul Cotroceni au avut loc consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, in vederea desemnarii noului prim ministru. Liderii PSD-ALDE spun ca președintele nu are niciun motiv real sa respinga propunerea lor, europarlamentarul Viorica Dancila.

- Premierul propus de PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, a ajuns in urma cu putin timp la Palatul Cotroceni, unde poarta discutii cu presedintele Klaus Iohannis.Potrivit Romania TV, seful statului a dorit sa aiba o intrevedere cu Viorica Dancila inainte de a face declaratii cu privire la…

- UDMR așteapta desemnarea premierului de catre președinte: Nu o cunoaștem pe Viorica Dancila, daca vrea votul nostru, vom avea o intalnire, a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor a afirmat ca Uniunea nu o cunoaște pe Viorica Dancila, propunerea…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca UDMR nu are vreun motiv sa nu fie de acord cu nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier.

- Dupa ce luni seara, fostului premier al Romaniei Mihai Tudose i-a fost retras sprijinul politic, Partidul Social Democrat condus de Liviu Dragnea a facut public numele noului candidat la funcția de prim-ministru. Este vorba despre europarlamentarul Viorica Dancila, candidatura careia urmeaza sa fie…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis calitatile umane pe care le are Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE de premier: Este o doamna neconflictuala, o doamna care in permanenta a fost dedicata dialogului, a spus liderul PSD, el precizand ca ar fi normala și o discuție…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca este totul pregatit pentru a fi convocat Parlamentul in sesiune extraordinara, daca propunerea social-democratilor de numire a Vioricai Dancila in functia de premier va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis.…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 12:58 Delegația PNL a ajuns la Cotroceni Condusa de Ludovic Orban, delegația PNL a ajuns la Cotroceni.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. Liderul PSD i-a spus lui Klaus Iohannis…

- Dupa aproape jumatate de ora de consultari cu presedintele Klaus Iohannis, liderul PSD, Liviu Dragnea a marturisit jurnalistilor ca social-democratii nu au "un plan B" cu privire la nominalizarea premierului, in cazul in care seful statului refuza propunerea Vioricai Dancila."Nu discutam despre…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a participat la consultarile de la Cotroceni, in vederea desemnarii unui premier, alaturi de colegi din PSD și ALDE. La final, liderul PSD a dezvaluit ce a discutat cu șeful statului.Liderii PSD-ALDE i-au prezentat lui Iohannis propunerea, Viorica Dancila,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Consultarile de la Cotroceni pentru desemnarea premierului au inceput, presedintele intalnindu-se cu delegatia PSD - ALDE formata din Liviu Dragnea, Paul Stanescu, Marian Neacsu, Gratiela Gavrilescu si Daniel Chitoiu. Coalitia PSD-ALDE merge la consultari cu propunerea de desemnare a europarlamentarului…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat cu o zi in urma de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Sedinta de Guvern este programata de la ora 13.00, titreaza News.ro. Ministrul…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Nicolae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier. El a declarat, marti seara, la postul de televiziune B1, ca discutiile…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de ceva, se va discuta in coalitie, dar in principiu pozitia pe care o avem noi, ALDE, este aceea de a ne pastra portofoliile si cu aceeasi ministri", a afirmat Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu…

- In urma discuției dintre liderii ALDE (cu excepția lui Tariceanu, care este plecat din țara) și Liviu Dragnea, partenerii de guvernare ai social-democraților au anunțat ca și-au asumat candidatura Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Aceasta candidatura ne-am insușit-o și noi.…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a facut unele declarații la finalul ședinței CExN al PSD, unde a fost propusa pentru functia premier. ”Daca colegii au avut încredere în mine, trebuie sa nu-i dezamagesc”, a spus Viorica Dancila. Întrebata…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu critici dure dupa ce PSD a anuntat ca va merge la Cotroceni cu Viorica Dancila drept propunere pentru inlocuirea premierului demisionar Mihai Tudose. "Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy", scrie Basescu pe Facebook. Liderul PMP vine insa…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Urmare a celei de-a doua sedinte consecutive a Comitetului Executiv National, in cadrul careia Viorica Dancila a fost propusa pentru functia de premier, Liviu Dragnea a facut cateva precizari. Si anume a sustinut ca Viorica Dancila – despre care a explicat ca a fost propusa de Niculae Badalau, presedintele…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Viorica Dancila a fost propunerea președintelui executiv, Niculae Badalau, pentru funcția de premier, agreata și de vicepremierul Paul Stanescu. In aceeași ședința de comitet executiv, Robert Negoița a propus-o pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta funcție. Secretarul general al PSD, Marian…

- Site-ul Administratiei Prezidentiale anunta ca seful statului va sustine o declaratie de presa, la ora 12:30. Este prima iesire publica a lui Klaus Iohannis dupa ce liderii PSD i-au retras sprijinul premierului Mihai Tudose, iar acesta a demisionat. Potrivit unor ...

- Pentru postul de premier sunt vehiculate nume precum cel al Vioricai Dancila, al Liei Olguta Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stanescu, acesta anuntand insa inca de saptamana trecuta ca nu isi doreste functia de premier, scrie News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara,…

- Fostul premier, Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, a reacționat la noua schimbare a premierului de catre foștii colegi din PSD. Ponta spune ca ultima decizie a social-democraților arata clar ca Liviu Dragnea a confiscat și guvernarea Romaniei. Victor Ponta a reacționat la decizia PSD de a retrage…

- Social democratii decid, in aceste momente, soarta premierului Mihai Tudose, in cadrul Comitetului Executiv National. Surse politice spun ca mai multi lideri PSD au solicitat retragerea sprijinului politic a acestuia in timp ce altii au facut un apel la calm si au declarat, inaintea sedintei, ca o eventuala…