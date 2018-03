Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Cosma a reiterat ideea ca dosarele instrumentate de DNA PLoiești sunt pline de probe false. Intr-o intervenție, in direct, la Romania TV, fostul deputat a declarat ca a fost șantajat pentru a face declarații false.

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni rejudecarea procesului penal in care Mircea Cosma, Vlad Cosma, Razvan Alexe si Daniel Alixandrescu fusesera trimisi in judecata pentru coruptie de DNA Ploiesti. Decizia pe scurt a fost publicata pe site-ul institutiei, unde se precizeaza ca la nivelul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis rejudecarea dosarului in care Mircea si Vlad Cosma au fost judecati pentru luare de mita si trafic de influenta. Decizia a fost luata de Completul de 5 judecatori al ICCJ cu majoritate. Ingrid Mocanu, avocatul familiei Cosma- insa dupa cum a precizat, nu in…

- Procesul in care au fost judecati Mircea Cosma – fost presedinte al PSD Prahova si al Consiliului Judetean Prahova si fiul sau, Vlad Cosma – fost deputat, va fi reluat de la zero. Magistratii ICCJ au decis ca Mircea si Vlad Cosma sa fie rejudecati. In prima instanta, Mircea Cosma fusese condamnat la…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a renunțat, luni, la calitatea de martor cu identitate protejata in dosarul fostului deputat PSD, Sebastian Ghița. Cosma a declarat, in fața instanței, ca a avut aceasta calitate ca urmare a presiunilor procurorilor de la DNA Ploiești. http://evz.ro/cosma-dosar-ghita-martor.html

- Completul de cinci judecatori de la ICCJ care a dezbatut apelurile din dosarul de corupție a fostului șef al CJ Prahova, Mircea Cosma, și al fiului acestuia, Vlad, era așteptat in 22 martie sa stabileasca decizia definitiva in acest caz, dar a amanat, pentru a treia oara pronunțarea, pentru luni. La…

- ICCJ: Sentinta definitiva in "dosarul Cosma", pe 26 martie Magistratii instantei supreme au amânat pentru 26 martie sentinta definitiva în dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat în prima instanta la opt ani de închisoare,…

- Completul de cinci judecatori de la ICCJ care a dezbatut apelurile din dosarul de corupție a fostului șef al CJ Prahova, Mircea Cosma, și al fiului acestuia, Vlad, este așteptat sa stabileasca decizia definitiva in acest caz. Judecatorii sun la a doua aminare de pronunțare in acest caz dupa ce in 19…

- Vlad Cosma a prezentat, marți seara, la Antena 3, o noua inregistrare cu procurorii DNA Ploiești! Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, e acuzat ca ar fi prezentat doua documente false judecatorilor de la ICCJ. Astfel, Cosma spune ca Onea a trimis la ICCJ, in anul 2017, un document in care afirma și certifica…

- Vlad Cosma a prezentat, marți seara, la Antena 3, o noua inregistrare cu procurorii DNA Ploiești! Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, e acuzat ca ar fi prezentat doua documente false judecatorilor de la ICCJ.Astfel, Cosma spune ca Onea a trimis la ICCJ, in anul 2017, un document in care afirma…

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat, luni, la Parchetul General, pentru a depune noi documente in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu.

- Vlad Cosma este audiat luni la Parchetul General, acesta anunțand, printre alte lucruri ca va depune noi inregistrari impotriva procurorilor de elita de la DNA Ploiești, dar și impotriva lui Mircea Negulescu, alias procurorul Portocala. Reamintim ca, in ultima perioada, Vlad Cosma o serie de dezvaluiri…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma, condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare pentru corupție și aflat in așteptarea unui verdit definitiv care va fi dat luna aceasta, se implica in continuare in viața publica. El a semnat o “Declarație de reunire” a Romaniei cu…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma, prezent miercuri la Parchetul instantei supreme, unde sustine ca a depus noi probe in sprijinul marturiilor pe care le face in fata procurorilor cu privire la modul in care se derulau anchetele la DNA Ploiesti, a afirmat ca el si cei implicati in

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat, miercuri, la Parchetul General, pentru a depune noi documente in cazul plangerii depuse impotriva fostului procuror Mircea Negulescu si a altor trei magistrati din DNA Ploiesti.

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat astazi la sediul Parchetului General pentru a depune noi documente. Acesta le-a spus jurnaliștilor ca nimeni nu trebuie condamnat pe probe false, facand trimitere la dosarul care il vizeaza. „Indiferent de culoare, etnie, religie sau opțiune politica,…

- Fostul procuror DNA, exclus din magistratura printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, cere la instanța suprema, desființarea acestei decizii și primirea sa in randul magistraților. Fostul procuror, implicat intr-o serie de scandaluri aduse la lumina de Vlad și Andreea Cosma , copiii…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre dezvaluirile facute de Vlad Cosma și despre fabricarea de probe la DNA. „Exista mulți cetațeni care simt esența speței, dar din cauza uriașului aparat de propaganda al DNA, unii oamenii nu au prins detaliile. La un…

- Judecatorii ICCJ l-au audiat, luni, pe Mircea Cosma, fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Prahova, și au ascultat pledoariile finale in dosarul in care Cosma senior dar și fiul acestuia, Vlad, au fost condamnați de prima instanța de judecata la opt, respectiv, cinci ani de inchisoare cu executare.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani…

- Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a declanșat scandalul la DNA Ploiești, și tatal acestuia, Mircea Cosma, fost președinte al Consiliului Județean Prahova, iși vor afla sentința pe 5 martie, au decis azi judecatorii de la Inalta Curte, informeaza stiri.tvr.ro. ...

- Intrebat daca apreciaza ca afirmatiile recente ale lui Vlad Cosma sunt credibile, Ponta a raspuns: „Stiu ca asa sunt, stiu ca Vlad Cosma a dat o declaratie falsa, la cererea procurorului Negulescu, dar nu puteam sa dovedesc. Acum pot sa si dovedesc. Asa, si? Ce s-a intamplat, s-a intamplat ceva?”.„Ce…

- Avocatul lui Vlad Cosma a cerut comitetului de cinci judecatori primirea ca proba in aparare a lui Vlad Cosma a unei inregistrari facute de acesta in sediul DNA Ploiești. Cei cinci judecatori au admis primirea stick-ului cu inregistrarea, dar procurorul s-a opus. In acest context, judecatorii i-au lasat…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca știa de faptul ca se falsificau probe la DNA Ploiești și se declara dezamagit de faptul ca nu s-au luat masuri in acest caz. ”Eu am știut ca in dosarele mele de la Ploiești sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez acest lucru, iar prin inregistrarile…

- Completul de 5 judecatori de la ICCJ reia, luni, dezbaterile in cazul apelurilor facute de fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, a fiului acestuia, Vlad Cosma, și a altor doi inculpați, toți condamnați pentru faptele prezentate de procurorii DNA in acest dosar. La termenul de…

- Fostul premier a afirmat ca știa de faptul ca se falsificau probe și este dezamagit de faptul ca nu s-au luat masuri in acest caz. "Eu am știut ca in dosarele mele de la Ploiești sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez acest lucru, iar prin inregistrarile facute de Vlad…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Scandalul in care este implicata "unitatea de elita" a DNA, de la Ploiești, continua, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a dezvaluit, la Antena 3, noi inregistrari cu procurorii Lucian Onea...

- Premierul Viorica Dancila a intrat miercuri seara in randul liderilor și membrilor PSD care acuza DNA, mai mult sau mai puțin voalat, in contextul acuzațiilor facute de fostul deputat Vlad Cosma, potrivit caruia un procuror de la DNA Ploiești ar fi fabricat probe.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca in urma informatiilor aparute in spatiul public incepand de duminica seara a solicitat DNA Ploiesti si a primit, in cursul acestei zile, un raport privind stadiul dosareor vizandu-i pe membrii familiei Cosma si aspectele presupus…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca s-a constatat definitiv in camera preliminara ca probele din dosarele in care inculpatii Vlad Cosma si Mircea Cosma au fost trimiti in judecata au fost administrate legal de procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti. …

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Jurnalistul de la "Adevarul" Liviu Avram demonstreaza ca discuțiile dintre Vlad Cosma, procurorul Portocala și șeful DNA Ploiești vizau nu falsificarea unor probe, ci disimularea modului real în care documentele au ajuns în posesia DNA Ploiești.

- Dezvaluiri cutremuratoare facute de fostul deputat Vlad Cosma (foto) intr-o noua inregistrare prezentata in premiera la Antena 3 in emisiunea Sinteza Zilei de marti seara, 13 februarie 2018. Fiul fostului presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a prezentat noi dovezi care arata…

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- Scandal urias in jurul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce fostul deputat de Prahova, Vlad Cosma, a prezentat inregistrari la doua televiziuni centrale de stiri conform carora procurorii DNA Ploiesti ar fi fabricat probe pentru a-i...

- Vlad Cosma, fiul lui Mircea Cosma este citat marti, 13 februarie, la DNA Ploiesti, intr-un dosar instrumentat de procurorii de la Ploiesti, dar surse apropiate fostului deputat sustin ca acesta nu s-ar mai afla in tara, scrie Adevarul. Vlad Cosma este asteptat, marti 13 februarie, la sediul DNA din…

- Razvan Alexe, un controversat afacerist din Ploiești, a fost chemat, luni, la sediul DNA pentru a da delcarații chiar intr-un dosar in care e implicat fostul deputat Vlad Cosma. Alexe il acuza pe procurorul Mircea Negulescu ca obișnuia sa puna presiune pe inculpați și pe martori pentru a face denunțuri.”Am…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a declarat luni ca inregistrarea unei discutii, dintre o persoana din anturajul lui Mircea Cosma si un ofiter de politie si publicata in comunicatul DNA, a avut loc intr-un dosar de santaj.

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a facut primele precizari dupa ce a aparut intr-o inregistrare prezentata de Vlad Cosma, sustinand ca nu a avut intelegeri ilicite sau neloiale cu inculpatii. Intrebat daca vocea de pe inregistrare ii apartine, Onea a raspuns: ”Posibil sa fie vocea mea”.

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a declarat, luni, ca la DNA Ploiesti nu au fost niciodata falsificate probe si nici nu au fost facute intelegeri ilicite cu inculpatii. "In legatura cu afirmatiile facute de inculpatul Vlad Cosma, ieri, si cu discutiile care au aparut in mass…

- Cum a inregistrat Vlad Cosma discuțiile cu procurorii DNA. Fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova i-a inregistrat pa anchetatori chiar in birourile acestora cu ajutorul unui dispozitiv care nu a fost detectat de aparatura de control de la intrarea in sediul DNA Ploiești, scrie adevarul.ro…

- Procurorii DNA au anunțat luni, printr-un comunicat de presa, ca membrii ai familiei Cosma ar fi incercat sa șantajeze procurorii de la DNA Ploiești. Obiectul șantajului era despre pretinse favoruri solicitate de Mircea și Vlad Cosma in dosarul care sta sa se incheie definitiv la instanța suprema, in…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- DNA a reacționat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a aparut in inregistrari la Antena 3 in care acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat și plantat dovezi in anumite dosare. Afaceristul fugar Sebastian Ghița a fost printre primii care a reacționat la dezvaluirile fostului parlamentar.…

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita intr-un dosar disjuns din cel in care sunt cercetati, printre altii, cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Hertanu, omul de afaceri Sebastian Ghita,…