- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat pe Petro Porosenko, presedintele Ucrainei, ca a orchestrat conflictul naval din Marea Azov pentru a castiga popularitate in randul cetatenilor, inaintea alegerilor de anul viitor, relateaza Euronews.

- 'In ceea ce priveste incidentul din Marea Neagra, aceasta este o provocare, bineinteles. Provocarea a fost orchestrata de puterea in exercitiu (de la Kiev) si cred ca si de actualul presedinte, inaintea alegerilor prezidentiale din Ucraina, preconizate pentru luna martie a anului viitor', a afirmat…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca nu au informații privind condițiile pentru repatrierea navelor și marinarilor ucrainieni reținuți in urma incidentului din Marea Neagra, informeaza agenția de știri Tass."Nu știu nimic despre deciziile luate in legatura cu aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactiem luni, de la Paris, la situatia tensionata din Ucraina: „Suntem pregatiti sa reactionam proportional, pentru romani nu e motiv de ingrijorare”, a spus seful statului. Presedintele a mentionat ca a fost informat tot timpul, de catre serviciile romanesti,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni decretul privind instituirea starii exceptionale pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de 60 de zile, in urma sechestrarii duminica a trei nave ale Fortelor maritime ucrainene de catre garzile de coasta ruse in Marea Neagra, in apropiere de stramtoarea…

- Rusia și Ucraina par sa se pregateasca de razboi, in urma incidentelor de duminica noapte din Marea Neagra. Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene.

- Cancelarul german Angela Merkel incepe joi o vizita in Ucraina, unde va avea intrevederi cu presedintele Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, transmite dpa, potrivit Agerpres.Principalele teme de pe agenda vizitei vor fi relatiile germano-ucrainene si conflictul din estul Ucrainei,…