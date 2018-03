Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate sunt caile domnului si ispitele trimise pe pamant, nu cele de pe insule, sa suceasca mintile oamenilor si sa-i abata de la calea cea buna! Baiat bun din fire si sufletist dar nestatornic, Aurel de la Insula Iubirii a facut-o din nou de oaie.

- Diana de la “Insula Iubirii” a anunțat in urma cu doar cateva zile, ca este gravida. Vestea cea mare a fost facuta pe pagina sa de Instagram, unde a și atașat o imagine. Mulți au fost sceptici insa și nu au crezut-o pe fosta concurenta de la Insula Iubirii, scrie Libertatea.ro. Acum, Diana…

- Diana de la “Insula Iubirii” are primele probleme de sanatate dupa ce a anunțat ca e gravida. Se pare ca tanara a racit foarte tare și a anunțat pe toata lumea. Mai mult, imaginea a creat isterie in randul admiratorilor, mai ales ca daca ar fi insarcinata, așa cum spune, bruneta nu ar trebui sa ia medicamente.…

- "Primul an a fost de proba. Am trecut printr-o relatie care nu a fost cea mai buna. M-am gandit de 10 ori inainte sa-l prezint pe actualul. Eu am 40 de kg, el are 100. Nu, nu mi-am inselat partenerul", a spus Deea la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, acolo unde a venit alaturi de actualul…

- Diana Constantin, fosta concurenta a emisiunii “Insula Iubirii”, a lamurit situatia. Aceasta sustine faptul ca nu mai doreste sa-si faca relatia publica si ca absolut tot ce este intre ea si Aurel va ramane asa. De asemenea, aceasta isi cauta si colega de apartament. "Imi caut colega de apartament…

- Diana de la "Insula Iubirii" este des critiata pentru felul in care scrie. De foarte multe ori oamenii o corecteaza, dar de aceasta data a dat-o-n bara si mai rau. Tanara a vrut sa scrie ceva in engleza, dar a starnit o multime de critici.

- Diana și Aurel de la “Insula Iubirii” s-au desparțit. Fostul iubit al Alexandrei, cea alaturi de care a mers in Thailanda, a confirmat acest lucru in direct la tv, deși Diana a negat acest lucru, spunand ca ei sunt inca impreuna. „Da, sunt singur. Ma gandesc in primul meu la mine. Vreau sa-mi fac ordine…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Aurel de la Insula Iubirii a fost prezent in platoul emisiunii Agentia Vip unde a vorbit despre intalnirea cu Alexandra, fosta lui partenera de la emisiunea difuzata de Antena 1. El a relatat faptul ca s-a intalnit intamplator cu frumoasa blonda in data de 14 februarie, de Dragobete.

- Aurel si Alexandra de la Insula Iubirii, din nou impreuna! Au petrecut de Dragobete, iar noi avem dovada! Fostul concurent al reality show-ului care schimba vieti vine la face o marturie dureros de sincera!

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, s-a desparțit ed Aurel, dar a ținut sa faca unele precizari. Asta pentru ca a fost pusa la zid de internauți, prin comentarii acide. Ea nu mai vrea sa discute de relația cu Aurel! “Imi caut colega de apartament pentru ca inainte am avut una…

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, a lamurit situatia cu Aurel. Aceasta a raspuns comentariilor acide, dar a si sustinut faptul ca este mai bine ca relatia sa fie ascunsa de ochii lumii.

- Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” și-au spus adio! Potrivit comentariilor de pe rețelele de socializare, Diana i-a dat papucii lui Aurel, cel alaturi de care și-a oficializat relația in urma cu o luna și jumatate, in cadrul emisiunii „Agenția Vip”. La inceput au susținut ca nu se plac deloc,…

- Imediat dupa prezentarea raportului DNA, in cadrul careia președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut un discurs, președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat rapid, afirmand ca seful statului greseste cand vorbeste despre „inculpati si condamnati” care s-au unit impotriva DNA.

- Sezonul al patrulea din “Insula Iubirii” se anunța de pe acum a fi unul interesant – roșcata Maria Ilioiu (28 ani) revine in emisiune in rolul de ispita, pentru a treia oara! Conștienta de calitațile sale, Maria a reușit de fiecare data sa-și implineasca rolul de ispita. Daca la prima sa participare…

- Brexit-ul ofera Uniunii Europene oportunitatea unei ample regandiri a dispozitivului financiar, a subliniat joi cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs in fata Bundestagului, ea insistand ca in viitorul cadru bugetar multianual trebuie avute in vedere provocarile globale aflate in fata Europei,…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus ca Viorica Dancila…

- Noul ministrul al Energiei, Anton Anton, s-a inscris și el in randul politicienilor cu declarații-soc. Intr-un interviu acordat Agerpres, ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, printre altele, ca: ”mie-mi plac intrebarile astea cu cele mai mari probleme” și ca ”eu sper si am un pariu cu o domnisoara…

- Presedintele Romaniei a avut o declaratie vizand "scandalul din Justitie" Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Avem - oare a câta oara? - un scandal în spatiul public si cred ca de data aceasta, destul de multa lume se asteapta sa…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a laudat o Coree de Sud "foarte impresionanta", cu care intentioneaza "continuarea incalzirii climatului de reconciliere si dialog", dupa reintoarcerea unei delegatii de inalti oficiali nord-coreeni, printre care si sora sa, de la Jocurile Olimpice de iarna, a…

- Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" formeaza un cuplu controversat, deoarece relatia lor a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca in cadrul emisiunii in care s-au si cunoscut nu se simpatizau deloc. Chiar si asa, Aurel inca a pastrat in suflet anumite reprosuri.

- Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", s-a intalnit fata in fata cu Diana, actuala iubita a fostului ei, si anume Aurel. Tanara a postat un mesaj pe retelele de socializare despre cum decurge relatia lor acum, dupa ce au fost implciati in diferite scandaluri.

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Dupa ce Ben, fostul concurent de la "Insula Iubirii" a vorbit despre relatia Dianei si a lui Aurel, cei doi iubiti au fost invitati, marti seara, in emisiunea "Agentia Vip", acolo unde au tinut sa comenteze declaratiile facute de acesta.

- Liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, se declara deranjat de avertismentul recent formulat de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și catalogheaza parerea acestuia drept „ridicola și ușor...

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca? Relația dintre Diana și Aurel, foști concurenți la "Insula Iubirii" a starnit o mulțime de controverse chiar și in randul ispitelor. Maria Ilioiu a facut un atac dur la adresa brunetei.

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Alexandra Diaconescu, fosta concurenta a emisiunii „Insula Iubirii”, pare sa aiba foarte multe lucruri pe suflet, in ceea ce-i privește pe fostul ei iubit, Aurel și pe noua lui iubita, Diana, și ea o participanta in același sezon.

- Se dau foarte indragostiti, dar le scapa unele lucruri! Diana si Aurel, fosti concurenti la "Insula Iubirii", incearca sa demonstreze ca totul este roz in viata lor, numai ca apar unele lucruri care ii fac pe oameni sa creada altceva.

- Cel mai nou cuplu de la „Insula Iubirii face furori”! Diana danseaza lasciv alaturi de Aurel si par mai fericiți ca niciodata. Amețit de muzica sau poate de iubire, Aurel ingenuncheaza in fața Dianei și o aplauda.

- Dragos Bucur a parasit emisiunea "Visuri la cheie" de la Pro TV pentru a se concentra pe cariera. El si familia lui au luat destinatia Olanda, acolo unde s-au mutat deja, pentru ca Dragos Bucur va aparea intr-un film important care se realizeaza acolo, relateaza one.ro.

- Diana Constantin de la "Insula Iubirii" pare ca s-a indragostit pana peste cap. Desi dupa terminarea emisiunii a starnit numeroase controverse, Diana Constantin pare mai fericita ca niciodata.

- Așa cum spunea și saptamana trecuta , și astazi, presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, susține cu tarie ca PNL sta departe de scandalul din PSD Dambovița ce are drept scop schimbarea din functia de președinte CJ Dambovița a lui Alexandru Oprea. Liderul Marius Caraveșeanu a catalogat aceasta…

- Diana, de la ”Insula Iubirii”, a lasat de inteles ca vrea un copil, iar partenerul ei de viata, Aurel, a rectionat imediat. El le-a facut o mare surpriza prietenilor virtuali, cu o postare care a fost comentata de foarte multe persoane. Iar oamenii cred acum ca tanara este insarcinata.A

- La scurt timp dupa ce Diana, fosta concurenta la "Insula Iubirii" a dat semne ca vrea un copil, Aurel le-a facut o surpriza prietenilor de pe retelele de socializare. Chiar daca niciunul dintre ei nu a confirmat, oamenii cred ca bruneta este insarcinata.

- Dupa ce s-a vehiculat in presa ca Elena Udrea ar fi insarcinata, aceasta fiind vazuta ieșind dintr-o clinica de fertilizare in vitro, fostul ministru al turismului a dorit sa faca lumina in acest caz și a vorbit deschis despre sarcina. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani, conform Antena 3, ar fi la…

- Aurel si Diana de la "Insula Iubirii" au vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. In acest sens, Aurel a spus ca Alexandra nu a trecut peste relatia cu el, dar si ca aceasta si-a dorit cu indarjire sa sa se impace cu el.

- Diana de la Insula Iubirii ar avea unele probleme in dragoste! Momentele alaturi der Aurel nu mai sunt tandre, ca la inceput, iar tanara a inceput sa-si puna semne mari de intrebare. Diana Constantin a postat o fotografie in acest sens, in care spune ca nu vrea sa fie parasita de iubitul ei. Si nu vrea…

- Diana de la Insula Iubirii se pare ca a inceput deja sa treaca prin momente de cumpana cu Aurel, cel fata de care spunea ca este foarte atasata. Pe o retea de socializare, Diana Constantin a postat o fotografie in care afirma ca nu doreste sa-si lase iubitul sa plece de langa ea.

- Dupa ce au dezvaluit ca formeaza un cuplu, Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" nu mai au nicio inhibitie in ceea ce priveste relatia lor. In acest sens, Diana Constantin a postat pe o retea de socializare o poza provocatoare.

- La doar cateva zile dupa ce a dezvaluit ca formeaza un cuplu cu Aurel, Diana de la "Insula Iubirii" il copleseste cu declaratii de dragoste. Pe pagina ei de pe o retea de socializare a aparut un mesaj emotionant.

- Intortocheate sunt caile iubirii! S-au dus in Thailanda pentru a-și testa relația cu alți parteneri, iar acum, la un an de la incheierea filmarilor pentru emisiune, au ajuns sa fie impreuna! Vorbim despre Diana Constantinescu, care a facut, pe ”insula”, un cuplu cu Ben, și despre Aurel, care a mers…

- Diana si Aurel de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Diaconescu Alexandra, fosta iubita a tanarului, la randul ei fosta concurenta in cadrul show-ului, a postat, pe contul personal de socializare, un mesaj transant dupa ce ex-partenerul ei s-a cuplat cu excentrica bruneta.…

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- In emisiunea "Agentia Vip", Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" si-au oficializat relatia. Diana si Aurel au sustinut ca initial nu s-au placut deloc, dar ca ulterior a ajuns sa le surada ideea de a forma un cuplu.

- Aurel și Alexandra de la “Insula Iubirii” au recunoscut totul. Cei doi au vorbit despre ce s-a intamplat atunci cand au decis sa faca parte din show. Dupa incheierea show-ului, aceștia s-au desparțit. „Chiar in fața cand sa semnam contractul, i-am spus ca nu vreau sa mai merg. I-am spus: ma duci acolo…

- Aurel, fostul concurent de la "Insula Iubirii", a fost invitat in platoul emisiunii "Agenția VIP", acolo unde a facut dezvaluiri incendiare despre relația cu Alexandra, desparțiri, ispita Maria și unde a facut schimb de tachinari cu aceasta, in direct.

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.