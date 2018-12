Stiri pe aceeasi tema

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni, eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea. Adrian Aleandrov a reacționat imediat, publicand un mesaj pe Facebook.„In urma cu 2 saptamani, postam un mesaj prin care il rugam pe Mos Craciun sa o aduca acasa pe Elena, pentru a petrece sarbatorile…

- Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a reacționat, joi, la decizia instanței supreme de suspendare a deciziei de condamnare în cazul fostului ministru, precizând ca "Moș Craciun a venit mai devreme, iar Elena poate în

- Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a reacționat, joi, la decizia instanței supreme de suspendare a deciziei de condamnare in cazul fostului ministru, precizand ca "Moș Craciun a venit mai devreme, iar Elena poate in sfarșit sa-și petreaca sarbatorile in libertate, alaturi de fetița sa",…

- A doua cerere de eliberare inaintata de Elena Udrea a fost respinsa, aceeași decizie fiind luata și in cazul prietenei sale, Alina Bica. Udrea și Bica, fosta șefa a DIICOT, au atacat arestarea lor dispusa de un tribunal din San Jose la Tribunalul Constituțional, spunand ca magistrații le-au incalcat…

- Interpolul a expus-o mediatic pe Elena Udrea, iar Adrian Alexandrov se teme, acum, pentru viața fetiței sale. Elena Udrea cere Ambasadei Romaniei un avocat. Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a spus ca arestarea ei și a Alinei Bica le-a expus, iar acum se teme pentru fetița, deoarece presa a relatat…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…

- Alexandrov Adrian, iubitul Elenei Udrea, a postat un mesaj tulburator pe contul sau de Facebook, alaturi de o fotografie in care el și Elena apar impreuna cu fetița. Alexandrov Adrian insista asupra momentelor dificile prin care familia este obligata sa treaca, insa dorește sa mulțumesca tuturor celor…

- Adrian Alexandrov, concubinul Elenei Udrea, spune, intr-o postare pe Facebook care are atasata o fotografie cu el alaturi de Udrea si de fiica lor, ca sunt momente dificile pentru ei si ca isi doresc ca fetita lor sa nu fie tinuta departe de mama ei, pentru ca acum are cea mai mare nevoie de aceasta.…