Prima decizie semnata de Dancila pe anul 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial. La ce se refera

In Monitorul Oficial al Romaniei numarul 6 din data de 3 ianuarie 2019, penultimul al zilei de ieri, a fost publicata Decizia numarul 1, semnata de primul ministru Vasilica Viorica Dancila, privind "eliberarea domnului Ionut Misa din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala".Totodata, in acelasi Monitor, a fost publicata si Decizia numarul 2 a premierului Dancila privind "numirea doamnei Mihaela Triculescu, in functia presed ...