Primă de comercializare pentru struguri. Despre ce sumă este vorba Parlamentarii susțin ca diferențele de preț dintre vinul autohton și cel de import sunt prea mari. Viticultura este subvenționata altfel in alte state europene, in timp ce producatorii romani beneficiaza doar de sprijinul pe suprafața cultivata. Vezi mai multe informații AICI. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro este subvenționata altfel in alte state europene, in timp ce producatorii romani beneficiaza doar de sprijinul pe suprafața cultivata. Vezi mai multe informații AICI.

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PNL au depus un proiect legislativ care prevede prima de comercializare de 200 euro/tona pentru produsele agricole romanesti. Președintele PNL Dambovița, Virgil Guran a fost gazda europarlamentarului PNL, Siegfried Mureșan, impreuna facand un tur prin localitatile dambovitene ,…

- Dupa promulgare, prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2020 si se aplica pana la data de 31 decembrie 2022, arata proiectul. „Valoarea primei de comercializare reprezinta contravaloarea in lei a 200 euro/tona/10.000 oua pentru produsele agricole primare comercializate catre…

- Daca politica inseamna arta compromisului și o negociere continua, politicienii noștri nu au aflat inca. Desigur, cand este vorba despre interesele lor, toți iși dau mana și colaboreaza la modificarea unor legi deranjante, la impunerea unora noi care sa-i avantajeze sau sa-și imparta unii altora privilegii.…

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza in data de 18.04.2019, la sediul din bd. Tomis nr. 51, licitatie publica deschisa in vederea atribuirii de amplasamente in Statiunea Mamaia, pentru desfasurare de activitati comerciale cu caracter temporar in zone publice, in sezonul estival 2019, pentru:bull;…

- Salvamontiștii din Bușteni intervin, duminica dimineața, pentru recuperarea unui cadavru gasit de mai mulți turiști pe traseul Valea Alba din Munții Bucegi. Salvatorii montani spun ca este posibil sa fie vorba despre un tanar disparut in urma cu trei saptamani, potrivit...

- O romanca este principalul suspect in cazul uciderii unui austriac, proprietarul unui restaurant de lux din Austria. Acesta a fost gasit mort in locuința sa, duminica trecuta, iar soția sa a fost reținut ca fiind principalul suspect pentru crima. Erich T. era patronul restaurantului "Lisa Alm" din Flachau,…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 1 martie 2019. Nota de adoptare tacita a…

- "Cresterea ratelor din ultimii doi ani s-a produs artificial, fara sa aiba vreun motiv la baza. E vorba de comportamentul bancilor in relatia populația Romaniei de dupa Revoluție. Nu este vorba despre un comportament din ultimii doi ani, ci despre un comportament de 29 de ani", a declarat Valcov la…