- Turistii care merg in aceste zile la Balea Lac, in Muntii Fagaras, au ocazia sa vada trei artisti plastici care creeaza sculpturi de gheata, in primul simpozion de profil din Romania, la care a fost invitat si americanul Kevin Roscoe, care a intrat in Cartea Recordurilor cu cea mai inalta sculptura…

- La Balea Lac a avut loc, luni, festivitatea anuala de inaugurare a complexului de gheața ce include Hotelul de Gheata, Restaurantul „Ferdinand I al Romaniei”, Biserica de Gheața, satelitul de igluuri și Winter Park-ul Balea Lac. Invitați de onoare la eveniment au fost ES Isabel Rauscher, ambasadorul…

- In fiecare an in timpul iernii, Lapland Hotels SnowVillage utilizeaza tone și tone de gheața pentru a-și construi "satul de zapada". In fiecare an, hotelul, barul, restaurantul iși schimba aspectul.

- Acolo, sus, unde muntii poarta cerul ca pe o cununa, si unde gheturile prin forme artistice si dau glas unor idei indraznete, acolo, la Balea Lac, pentru al treisprezecelea an consecutiv, se inalta Biserica de Gheata... Read More...

- Ger și nu... prea! Zilele astea au fost -7, -6 și... vineri chiar și -3 grade Celsius La Balea Lac, acolo unde se lucreaza zi-lumina la Hotelul de Gheața, fascinantul obiectiv turistic unic in partea noastra de Europa. Read More...

- Taramul inghețat e aproape gata sa-ți primeasca oaspeții! Incepand de duminica, 23 decembrie, noul Hotel de Gheata de la Balea Lac va fi deschis pentru vizitatori. Responsabilii Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice – Balea Lac” au respectat si in acest sezon traditia, astfel ca turistii dornici…

- In inima Romaniei peste 30 de muncitori lucreaza la foc continuu pentru a termina singurul hotel de gheata al tarii noastre. In al 14-lea an de existenta, tema constructiei va fi inspirata din "Frozen", celebrul film Disney.

- Inca din luna noiembrie turistii au inceput sa isi rezerve camere in hotelul de gheata construit la Balea Lac, in Muntii Fagaras, la peste 2.000 de metri altitudine. Startul lucrarilor la hotel a fost dat joi, cand muncitorii au stabilit detaliile referitoare la amplasarea obiectivului, s-au taiat…