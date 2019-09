Prima cooperativă legumicolă din Desa. Unde-s cinci agricultori puterea creşte! S-au asociat, si-au deschis un depozit angro si si-au angajat un avocat care sa negocieze cu supermarketurile in avantajul lor. Este vorba despre cativa fermieri din comuna doljeana Desa, care au inteles ca, daca au o voce unitara in fata lanturilor de magazine, ar avea de castigat cu totii. In Desa, toata lumea cultiva legume. Hectarul de teren a ajuns 100.000 de lei, iar ziua de munca se plateste cu 100 de lei. Tinerii acceseaza fonduri europene si refuza sa mai plece din tara. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

