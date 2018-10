Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Gimnastica, impreuna cu Primaria Buzau, SCM Gloria Buzau, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Consiliul Judetean Buzau si Clubul Sportiv Scolar Buzau anunta organizarea in municipiul Buzau a celui de-al doilea eveniment din prima etapa a programului national de selectie ,,Hai…

- Nicoleta Dumitrescu Cel mai nou spatiu verde din Ploiesti – Parcul Municipal Vest – devenit, imediat dupa inaugurare, in 2016, un fel de „ciuca batailor” din cauza criticilor atrase de aspectul jalnic, in mod special al copacilor si arbustilor uscati, are sanse sa se reabiliteze in ochii ploiestenilor.…

- In aceste zile se desfașoara ediția a 5-a a ștafetei veteranilor INVICTUS, dedicata deopotriva Centenarului Marii Uniri și Zilei Armatei Romaniei, prin care in alergare sau pe bicicleta se urmarește promovarea valorilor naționale, cinstirea veteranilor militari de azi și de ieri, raniți in teatrele…

- Proiectele ,,Adopta un copil”, ,,Doneaza-ti ziua de nastere”; ,,Buzaul curat! Pastreaza curatenia in orasul tau!” sau ,,Ziua de nastere – aniversarea copiilor nevoiasi”. Va spun ceva? Sigur ati auzit de ele, precum si despre Asociatia „Impreuna pentru buzoieni”. Toate acestea au in comun un nume, o…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Militarii de la Brigada de Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu" din Miercurea Ciuc care vor pleca in teatrele de operatii vor primi insemne tricolore cu simbolurile nationale si motivele traditionale, cusute in cadrul unui proiect intitulat "Romania 100 - Respect Armatei Romane!", derulat de…

- Manifestarile de duminica, 23 septembrie de la Satu Mare, dedicate Centenarului Marii Uniri s-au incheiat in jurul orei 23.00 cu un grandios foc de artificii. Spectacolul de lumini a fost fotografiat si filmat de catre satmarenii prezenti la eveniment. Va reamintim ca Asociatia „Uniti pentru Satu Mare”,…

- Douazeci si patru de elevi au participat la tabara educationala „Natura, izvorul vietii” organizata, pentru a treia oara, in perioada 30 iulie–1 august, la Bicfalau. La tabara desfasurata in organizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara — Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in judetul…