- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- Corina Cretu, intalnire oficiala cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anuntat ca a convenit cu noul premier Viorica Dancila ca pâna la 23 februarie sa realizeze un plan de actiune comuna pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene.…

- Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania. "Inca de la prima intalnire cu ministrii, cea de ieri seara,…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.…

- "Din pacate, pentru autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si constructia liniei de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni si constructia celor trei spitale regionale - (...) Cluj, Iasi, Craiova -, exista intarzieri. In cel mult o luna de zile, voi analiza impreuna cu ministrii de resort amploarea…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, susține ca la Bruxelles se discuta despre varianta ca statele care au derapaje democratice sa primeasca mai puține fonduri europene. Personal, Crețu nu este de acord cu aceasta propunere, pentru a nu transforma banii europeni ,,intr-un instrument…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, a confirmat, la Europa Fm , ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene in functie de respectarea principiilor statului de drept, insa dupa anul 2020. Potrivit Corinei Cretu, in acest moment niciun stat membru nu poate fi…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni marți, la ora 10.00, cu comisiarul european Corina Crețu pentru a discuta tematica fondurilor europene. Va fi prima intalnire oficiala pe care noul premier o are de la depunerea juramantului, informeaza Antena3.Aflata in vizita la Bucuresti, Corina Cretu…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, luni, in plenul reunit. ca Viorica Dancila ”este un om civilizat, o femeie placuta si rezonabila, care are avantajul de a fi stat 9 ani, practic, departe de politica interna ”. Astept de la ea sa dea o noua dimensiune relatiilor cu UE”, a mai spus liderul…

- Este nevoie de o accelerare a implementarii pe teren a proiectelor, iar Romania trebuie sa indeplineasca primele obiective de absorbtie, a declarat luni Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a precizat ca asteapta investirea Guvernului pentru a discuta acest aspect cu noul…

- Comisarul european Corina Cretu incepe o vizita oficiala in Romania Corina Cretu Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, începe astazi o vizita oficiala în România, pentru a discuta tematica fondurilor europene. Aceasta a declarat ca vine la Bucuresti pentru…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- Comisarul european Corina Cretu sprijina investitiile in Romania Comisarul european Corina Cretu a aprobat investitii de peste 57 de milioane de euro pentru îmbunatatirea retelei de alimentare cu apa potabila în judetul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat de presa, este…

- Vești bune in privința procesului de pregatire a preluarii de catre Romania a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat finantarea unui proiect ce va oferi acces imbunatatit la apa potabila in judetul Alba, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, 106.500 de locuitori din judetul Alba vor avea…

- ”60% dintre investițiile publice din Romania sunt pe fonduri europene și, in loc sa fie o ocazie in care comisarul european sa se simta ca acasa, se intampla ceva incredibil la ASE. Sunt persoane care nu mai au pic de discernamant, care se gandesc sa strige lucruri incalificabile, vulgare, in condițiile…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…

- Reducerea birocratiei este o prioritate absoluta, a afirmat luni, la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu, precizand ca, de multe ori, a fost ingrozita de ce a vazut in Romania din acest punct de vedere."Cred ca in privinta procedurilor Romania isi complica singura existenta.…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Aflat luni la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu a afirmat ca doar 2,8 miliarde de euro sunt reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continua lucrarile care nu s-au terminat la timp. 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a României, precizând totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, luni, ca Romania trebuie sa reduca birocratia in privinta absorbtiei fondurilor europene, Comisia Europeana primind din partea altor tari solicitari online, in timp ce din partea autoritatilor de la Bucuresti vin cereri ”cu zeci de mii de pagini parafate”.…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care a participat la semnarea contractelor de finanțare depuse in cadrul Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Programul Operațional

- Corina Cretu, Comisarul European pentru Dezvoltare Regionala, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca maine vor fi semnate contracte de investitii din fondurile europene in valoare de 300 de milioane de euro si ca va discuta cu oficialii guvernului accelerarea modernizarii sistemului de urgenta 112.

- Pe parcursul vizitei, Corina Cretu va vizita proiecte finantate din bani europene si va lua parte la ceremonia de semnare a unei serii de contracte cu finantare europeana (de peste 250 milioane euro) pe zonele de transporturi, infrastructura de apa sau industria constructoare de masini. Este vorba…

- Comisarul european Corina Cretu se va afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera. Pana in octombrie 2017, aproape jumatate din…

- Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) reaminteste ca sunt necesare solutii pe termen lung si de fond pentru rezolvarea crizei medicamentelor, care sa vizeze cresterea bugetului alocat acestora si modificarea mecanismului de calcul al taxei clawback."Decizia de a suspenda…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a discutat miercuri, la Bruxelles, cu ministrul Economiei, Gheorghe Șimon, despre stadiul procesului de specializare inteligenta in Romania, precum și despre inițiativa "Regiuni mai puțin dezvoltate", informeaza un comunicat al…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale.Conform surselor citate, la intalnirea…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea de la Palatul Victoria,…

- Premierul Mihai Tudose l a convocat azi pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, intr o sedinta la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, conform stiripesurse.ro. Miercuri, la ora 10:00, ministrul Sanatatii a fost convocat la o noua intalnire.…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, la întâlnirea…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie.Citeste…

- Romania are la dispozitie peste cinci miliarde de euro România are la dispozitie peste cinci miliarde de euro în cadrul programului Infrastructura Mare, iar pentru a absorbi eficient aceasta suma este nevoie de o planificare realista, de o pregatire amanuntita si de o implementare…

- 5,1 miliarde de euro sunt la dispozitia Romaniei pentru infrastructura Comisarul european, Corina Cretu, si ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Foto: ec.europa.eu/romania România are la dispozitie peste 5 miliarde de euro în cadrul programului Infrastructura Mare, iar…

- Comisarul pentru politica regionala, Corina Crețu, i-a primit la Bruxelles, pe ministrul Transporturilor, Felix Stroe si pe secretarul de stat, Maria Magdalena Grigore pentru a discuta despre proiectele de transport și propunerile de proiecte din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, l-a primit miercuri, 22 noiembrie, la Bruxelles pe ministrul transporturilor din Romania, Felix Stroe, pentru a discuta despre proiectele de transport și propunerile de proiecte din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020…

- Romania trebuie sa urmeze trendul european in materie de politici de sanatate centrate pe pacient și care sa asigure sustenabilitatea sistemului medical, a declarat luni consilierul de stat Diana Paun, potrivit AGERPRES.Citeste si: DEZVALUIRI despre culisele vizitei lui Tillerson. Cum a crescut,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Romania dorește o abordare echitabila in privința locurilor de munca la nivel european. "O sa discutam astazi cum putem sa acționam pentru a avea mai multe locuri de munca,…

- Dosarul penal pe numele politicianului roman Liviu Dragnea, acuzat de frauda cu fonduri europene, a fost deschis pe baza unor investigații ale Oficiului european de lupta antifrauda (OLAF). Investigațiile au cercetat doua proiecte finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regionala, destinate construirii…

- Peste 17 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite în patru proiecte de infrastructur pentru gestionarea i distribuia apei potabile în România.Asigurarea accesului la apa potabil de calitate este un exemplu concret al solidaritii europene ce va aduce beneficii unui numr...