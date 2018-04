Stiri pe aceeasi tema

- Alex van der Zwaan este prima persoana condamnata in cadrul acestei ample anchete conduse de procurorul special Robert Mueller. El a pledat vinovat in februarie la acuzatia de marturie falsa in fata unui judecator federal. In varsta de 33 de ani, Alex van der Zwaan a lucrat in cadrul unui…

- Un avocat olandez care a lucrat cu fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost condamnat marti la Washington la 30 de zile de inchisoare si la plata unei amenzi de 20.000 de dolari, pentru ca a mintit in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass, conform Mediafax."In timpul unei…

- Avocatul american John Dowd, care conducea echipa ce ii acorda consultanta presedintelui american Donald Trump in ancheta intreprinsa de procurorul special Robert Mueller privind o eventuala complicitate americano-rusa inainte de alegerile prezidentiale din 2016, a demisionat joi, transmite AFP. ''Il…

- John Dowd, avocatul care il apara pe Trump in dosarul implicarii Rusiei in alegerile americane, și-a dat demisia, joi, fara a explica de ce a recurs la acest gest, scrie ABC News. “Il iubesc pe președinte și il doresc bine”, a declarat Dowd pentru ABC News, fara a spune insa de ce a luat decizia de…

- Donald Trump a atacat duminica - in mod virulent - integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza News.ro, citand AFP.

- Republicanii din Comisia pentur servicii secrete a Camerei Reprezentantilor spun ca nu au gasit nicio dovada ca ar fi existat o colaborare intre campania lui Trump si Kremlin in cadrul alegerilor prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, conform news.ro.Comisia pentru Servicii Secrete a…

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller, a informat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbata, într-un interviu pentru televiziunea NBC, ca nu acorda importanta investigatiei din Statele Unite privind presupuse interferente ale Rusiei în alegerile prezidentiale americane din 2016,

- Sanctiuni impotriva Rusiei pentru amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 ar putea fi impuse in curand, a declarat marti directorul Serviciului National de Informatii din SUA, Dan Coats, intr-o audiere in Comisia pentru fortele armate din Senatul SUA, relateaza miercuri dpa.Dan…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune american, Putin cere ca Statele Unite sa prezinte dovezi privind implicarea rușilor in alegerile din 2016, scrie Agerpres. Dupa ce procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru…

- Oficialii serviciilor de informații americane dețin dovezi substanțiale ca agenții secreți, susținuți de autoritațile ruse, au comis atacuri asupra sistemelor electorale din șapte state in timpul alegerilor prezidențiale din 2016, sustine NBC News, care citeaza trei oficiali de rang inalt din ”comunitatea…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda a ceea…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA.Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de campanie…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates.

- Presedintele american Donald Trump, criticat din cauza modului in care a reactionat fata de acuzatiile cu privire la implicarea Rusiei in alegerile pe care le-a castigat, l-a atacat pe secretarul sau al Justitiei Jeff Sessions si l-a provocat sa lanseze o ancheta vizand esecul administratiei Barack…

- Un avocat care a lucrat in Ucraina cu fostul manager de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, a recunoscut ca a mintit FBI, in cadrul anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie The Guardian. Alex van der Zwaan, care este casatorit cu fiica…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, vrea sa afle mai multe despre eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a ...

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald…

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP. "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat…

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Avocatul roman Andrei Iancu, nominalizat in august 2017 de președintele american Donald Trump și audiat de Comisia Juridica din Senat in noiembrie anul trecut pentru funcțiile de subsecretar pentru proprietate intelectuala al Departamentului pentru Comerț al administrației de la Washington și director…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a fost interogat pentru mai multe ore saptamana trecuta de echipa procurorului special Robert Mueller in dosarul privind ingerintele Rusiei din alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza The New York Times.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…