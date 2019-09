"Prima Casa" vs "O familie, o casa" - sa iau credit acum sau sa astept noul program?

Stiri pe aceeasi tema

- Somaco Grup Prefabricate este producator de materiale de constructie, specializat in prefabricate din beton si BCA (beton celular autoclavizat). Somaco opereaza cinci fabrici de materiale prefabricate din beton in Teius, Timisoara, Targoviste, Buzau si Roman, precum si o fabrica destinata productiei…

- Mai sunt doar cateva zile pana la protestul organizat la exact un an de la demonstrațiile violente din Piața Victoriei din 10 august 2018, care s-au soldat cu sute de raniți de ambele parți, protestatari și jandarmi, și cu dosare penale inca nefinalizate. Atelier de creat bannere La protestul de sambata…

- Toate cele 13 plaje din Tel Aviv au fost premiate recent cu Steagul Albastru (Blue Flag), care certifica cele mai inalte standarde de confort, siguranta, curatenie, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati si protectia mediului. Tel Aviv se alatura astfel celor mai exclusiviste destinatii…

- La un an de la momentul lansarii in Romania, platforma de livrare de mancare Uber Eats a ajuns la 700 de restaurante partenere in Bucuresti si vrea sa intre si in alte orase, precum Timisoara, Iasi si Cluj, a declarat marti Krzysiek Radoszewski,...

- DSU si LIDL au lansat programul național “Punct de prim ajutor. Fii salvator!” Joi, 13 iunie, Departamentul pentru Situații de Urgența, cu sprijinul LIDL Romania și al Fundației pentru SMURD au lansat programul național “Punct de prim ajutor. Fii salvator!” pentru educarea populației in acordarea primului…

- Marian Voicu (producator tv), Gabriela Avram (jurnalist tv senior), Horia Grusca (producator tv), Radu Aurel Tudor (jurnalist tv) si Ion Banu (producator tv) au fost alesi pentru calitatea de membri ai Comisiei de Etica si Arbitraj din SRTv, in urma scrutinului organizat in zilele de 11 si 12 iunie…

- Masinile Google Street View vor strabate Romania in aceasta vara, pentru a actualiza imaginile din tara noastra disponibile pe Google Maps Street View. Operatiunea demareaza la inceputul lunii iunie si se va concentra pe cele mai importante orase din Romania si zonelor adiacente acestora: din Bucuresti…

- Masinile Google vor strabate vara aceasta strazile din Romania pentru a actualiza imaginile disponibile pe Google Maps Street View. Acțiunea incepe in primele zile ale lunii iunie și prsupune strabaterea cu mașini speciale a strazilor principalelor orașe din Romania si zonelor adiacente acestora din…