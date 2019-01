PRIMA CASĂ, modificări majore! PRIMA CASA. Proiectul pus in transparența decizionala pe site-ul Ministerului de Finanțe arata urmatoarele schimbari: - Pentru anul 2019, se aloca un plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de 2.000 milioane lei. - In anul 2019, pentru plafonul prevazut la alin. (46), se suspenda aplicarea prevederilor art. 2.7 din Protocolul-cadru prevazut in anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finantelor publice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

