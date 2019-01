Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, neaga ca salariile bugetarilor vor ingheta anul viitor la nivelul lunii decembrie 2018. Mai mult, el da asigurari ca majorarea punctului de pensie se va face potrivit calendarului, iar bugetarii vor primi in continuare voucherele de vacanta. "Cineva…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca proiectul de lege pentru bugetul de stat pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern pe 13 decembrie, iar liderii coaliției spera ca pe 21-22 decembrie sa fie adoptat in Parlament.”Pe data de 13 va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca proiectul de buget urmeaza sa fie aprobat si transmis in Parlament spre dezbatere in prima parte a lunii decembrie. "Oricum putem să intrăm şi în paralel (în dezbatere parlamentară - n.r.) pentru că, să spunem,…

- Membrii Cabinetului Dancila se reunesc, joi, incepand cu ora 11.00, in ședința de Guvern. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunța marți ca proiectul de OUG pentru inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) a primit toate avizele și va intra pe ordinea de zi a ședinței,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a precizat recent ca sumele de plata vor fi comunicate in noiembrie, oamenii avand timp sa-si achite datoriile pana in martie 2019, avand o reducere de 10%. Teodorovici a anuntat si ca, de la 1 ianuarie, nu se vor mai trimite notificari scrise privind sumele…

- Dupa cateva ore de discutii cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu, Liviu Dragnea a anuntat ca autoritațile locale urmeaza sa pastreze intregul impozit pe venit, in bugetele pe anul viitor.Stire in curs de actualizare.

- Ministrul de Finante spune ca se gandeste la o formula legala prin care preturile sa fie fixe la pompa timp de un an, dupa ce se va elimina supraacciza, tocmai pentru ca romanii sa simta scaderea tarifelor. "Romania este printre tarile cu nivel ridicat de taxare- de 50%, daca nu ma insel,…

- Documentul trimis de Guvern Comisiei Europene spune ca salariile bugetarilor vor fi inghetate la nivelul lunii decembrie. Asta ar permite Cabinetului Dancila sa tina diferenta dintre venituri si cheltuieli sub nivelul maxim de 3 la suta din Produsul Intern Brut, limita impusa de Bruxelles. „E prima…