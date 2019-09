Prima Casă 2019. Noul Program demarează luni, 9 septembrie Conform datelor Ministerului Mediului, prezentate recent de catre fostul ministru de resort, Gratiela Gavrilescu, prin bugetul alocat pentru acest program vor putea fi finantate proiecte pentru circa 33.000 de unitati locative. 'Minimul de putere instalata este de 3 Kw si se va putea din acel moment sa negocieze si cu societatile de electricitate si vor incheia contractul de racordare. Am aproximat ca 33.000 de unitati locative vor fi posesoare a acestor celule fotovoltaice. Ne gandim de pe acum ce sume sa identificam, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii, alti bani pentru un alt program… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

