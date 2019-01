"Noi vom bugeta pentru anul viitor in continuare programul "Prima casa" pentru ca a fost foarte util in economie. Nu stiu exact acum suma, dar in ianuarie o sa vedeti exact cu cat anume vom bugeta", a spus Teodorovici.



Intrebat daca va fi un plafon de varsta sau de venit, seful de la Finante a precizat ca nu vrea sa anticipeze, pentru ca nu are toate datele. "Probabil saptamana viitoare...Daca se schimba ceva fata de cadrul legal care a reglementat prima casa vor fi astfel de modificari legislative puse din timp transparente pe site MFP, dar vom continua cu acest program si in 2019",…